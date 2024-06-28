Путин действительно готовит атаку на НАТО: что СМИ узнали про план Кремля

Война отвечает политическим интересам диктатора

Российские элиты, ранее болезненно воспринимавшие полномасштабное вторжение РФ в Украину, примирились с войной и начали готовиться к столкновению с НАТО. В начале вторжения российские олигархи были в шоке и критиковали Кремль, но к концу 2023 года начали поддерживать действия Путина.

Об этом пишет российский журналист Михаил Зыгарь в статье для Foreign Affairs. Он отмечает, что, когда Запад начал вводить санкции и запрет на поездки, олигархи убедились, что их предыдущие жизни закончились. Потери на поле боя быстро увеличивались, и многие считали вторжение катастрофической ошибкой.

"Россия, которую мы очень любим, попала в руки идиотов", — говорил Роман Троценко, бывший руководитель крупнейшей судостроительной компании страны, пишет Зыгарь.

Некоторые олигархи, находившиеся за границей во время вторжения, отказались возвращаться в Россию, включая Михаила Фридмана, владельца крупнейшего частного банка РФ. Однако в конце 2023 все начало меняться.

"Больше музыкантов начали ездить с концертами на оккупированные территории. В октябре Фридман вернулся в Москву из Лондона, решив, что жизнь на Западе под санкциями невыносима, а ситуация в России сравнительно комфортна. Олигархи перестали сетовать на войну", — пишет Зыгарь.

По словам журналиста, российские элиты привыкли к вторжению, считая его сносным фактом. Вместо обсуждения поддержки Путина теперь они сосредоточены на возможных вариантах окончания войны.

"Некоторые считают, что большая победа на поле боя позволит Путину заявить о частичной победе и, следовательно, приостановить войну. Другие считают, что Путин не остановится, пока не дойдет до Киева. Некоторые уверены, что для Путина действительно важна конфронтация с Западом, а не победа в Украине, и что таким образом он нападет на другое государство в Европе, независимо от того, что произойдет с текущим конфликтом", — пишет Зыгарь.

Однако некоторые представители элит уверены, что война отвечает политическим интересам Путина, поэтому он будет воевать, пока жив. В то же время многие российские олигархи изменили свое мнение относительно войны. Теперь они считают, что лучше быть изгоем-победителем, чем изгоем-проигравшим.

"Мы должны выиграть эту войну. Иначе они не дадут нам жить. И, конечно, Россия развалится", — сказал один из представителей элиты.

Они обсуждают, станет ли победой захват Харькова или Киева. Многие в Москве считают, что повторное наступление из Беларуси на украинскую столицу будет успешнее, чем в 2022 году, поскольку российская армия теперь больше, лучше подготовлена ​​и оснащена, а украинцы слишком устали и не смогут организовать эффективную оборону.

"По словам одного бизнесмена, тесно связанного с Кремлем, Путин не будет доволен завоеванием северо-востока Украины. Единственный результат, на который он согласится, — взятие Киева. С украинской столицей, которую он считает колыбелью российской цивилизации, Путина питает особенный почти мистическая связь", — пишет журналист.

Однако успехов на поле боя в Украине может оказаться недостаточно. Чтобы победить своих настоящих врагов в Вашингтоне и Брюсселе, Путин может считать, что ему нужно напасть на одного из членов НАТО.

"По мнению российской элиты, наиболее вероятной целью будет Эстония или Латвия. Для этого сначала будет раскачиваться ситуация из-за российского меньшинства в стране, котороя попросит о "помощи" Кремль из-за "угнетения". Тогда российские войска пересекут границу и возьмут под свой контроль муниципалитеты в восточной части обоих государств, таких как преимущественно русскоязычный эстонский город Нарва. Взяв город, Путин проверит, готово ли НАТО пойти на риск развязки третьей мировой войны", — пишет Зыгарь.

Если в прошлом, российская элита не стала бы рисковать ядерным конфликтом, то сейчас они уверены — Запад устал.

"Они считают, что президент США Джо Байден и европейские лидеры слабы. В этом контексте они считают, что НАТО не сплотится единогласно, чтобы защитить атакуемую страну", — пишет журналист.

Это, по мнению российских элит, приведет к панике и хаосу и породит в НАТО раздор, что в итоге уничтожит Альянс. Такая провокация может быть особенно полезна для России накануне президентских выборов в США. В Кремле могут даже поверить, что такой кризис фатально подорвет шансы Байдена и к власти придет Трамп, якобы приверженец России.

Однако и это вряд ли закончит войну.

"Как сказал мне близкий к Кремлю бизнесмен, Путин слишком полюбил войну, что помогло ему мобилизовать общество, заключить в тюрьму одних диссидентов, убить других и заставить большинство остальных покинуть страну. Война также объединила элиты, которые теперь чувствуют себя нежелательными на Западе и видят в Путине единственную надежду на хорошую жизнь. Как следствие, вторжение означает, что давление на Путина меньше, чем когда-либо раньше", — пишет Зыгарь.

"Мнение о бесконечной войне в Украине пугает российскую элиту, которая все еще надеется, что вторжение завершится. Они мечтают как можно быстрее вернуться к мирному времени 23 февраля 2022 года. Но пока молчат. Они не видят пути назад", — заключил журналист.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что у Путина снова заговорили о "мирном предложении": сделали заявления и по Крыму с Дагестаном.