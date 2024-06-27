Завищені очікування: політолог розповів, чи можливий другий саміт миру та як оцінювати заяви про переговори з РФ

У світі, безумовно, є запит на мир

Українське політичне керівництво має дещо завищені очікування від Саміту миру, а суспільство навряд готове до перемовин з Росією, про які у четвер, 27 червня, обмовився президент Зеленський.

Український політолог, історик та журналіст Євген Магда прокоментував заяву президента України. Свою думку висловив виданню "Телеграф".

"На мій погляд, ця заява є свідченням дещо завищених очікувань українського політичного керівництва від самітів миру як формату та переоцінки його власної спроможності добиватися певних зрушень в цьому напрямі", — мовив Магда.

За його словами, очевидно, що нині у світі, на сьогоднішній момент, безумовно є запит на мир і цей запит не лише в Україні, він існує в низці країн світу. Щоправда, не всі країни спроможні враховувати українські інтереси.

"Я розумію логіку, що підписуючи безпекові угоди президент говорить про перспективу миру. Проте, я думаю, що ми будемо обманювати себе, якщо будемо говорити про якусь можливість дуже швидко добитися успіхів. І я далеко не впевнений, що українське суспільство стане на сьогодні готове сприймати перспективи переговорів за участю Росії", — мовив політолог.

За словами Магди, заява Зеленського може бути елементом політичної гри, проте якщо це реальне сприйняття ситуації, то воно дещо наївне.

"Направду кажучи, я не бачу на сьогоднішній момент якихось можливостей для другого саміту миру. Власне, перший саміт миру показав, що країни Заходу і Глобального Півдня на ситуацію дивляться по-різному. Чому Володимир Зеленський вирішив, що він зможе все владнати саме в такий спосіб, я, чесно кажучи, не знаю", — насамкінець мовив Магда.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Зеленський підписав гарантії безпеки з ЄС і не тільки. Вони дадуть гарантії, що військова допомога і надалі надаватиметься Києву.