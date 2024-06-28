"У них закінчуються люди": Трамп публічно заявив, що Україна не виграє війну з РФ

Трамп знову звинуватив Байдена у тому, що той нібито дозволив Путіну почати війну

Експрезидент США Дональд Трамп на дебатах з чинним президентом США Джозефом Байденом заявив, що Україна нібито не виграє війну проти Росії. Трамп заявив, що в України "закінчуються люди".

Під час дебатів Трамп звинуватив Байдена в тому, що він, як і Барак Обама, нібито дозволив російському диктатору Володимиру Путіну забрати "багато землі". Трамп також заявив, що за його президентства такого не могло б статися.

"Росія забрала багато землі при Обамі, при Байдені. А при мені — ні. Путін знав, що зі мною не можна грати. Ця війна не мала би ніколи починатися. Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили… Через дурні рішення Байдена", – заявив Трамп.

Як писав "Телеграф", нещодавно радники кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа представили йому план припинення війни в Україні. Вони пропонують йому у разі обрання президентом заморозити війну в Україні по лінії фронту.

При цьому чутки про так звані "мирні плани", які існують у Трампа, ходять вже не вперше. Так, президент України Володимир Зеленський на початку червня жорстко розкритикував подібні плани Трампа припинити війну в Україні, змусивши Україну піти на поступки російським терористам. Він зазначив, що такі плани є небезпечними для всього світу. Оскільки російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні, а піде далі з війною на країни НАТО.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що Трамп у разі перемоги на виборах має намір змусити Україну відмовитись від частини територій. У Трампа ці повідомлення назвали "фейковими новинами", але не стали вдаватися до конкретики щодо його реальних планів.