У Кремлі прокоментували низку подій останніх днів

Президент Росії Володимир Путін не планує виступати зі спеціальним зверненням у зв’язку з тим, що сталося в Дагестані та Севастополі. Глава Кремля висловлює співчуття сім’ям загиблих та постраждалим.

Відповідну заяву зробив речник президента РФ Дмитро Пєсков. Він прокоментував низку подій останніх днів.

Говорячи про теракт у Дагестані, де невідомі обстріляли православну церкву, синагогу та поліцейських у Дербенті та Махачкалі, спікер Кремля заявив, що не вважає за можливе повернення до ситуації 90-х. "Росія зараз інша, суспільство консолідоване", — запевнив він.

Що стосується Севастополя, де нібито на пляжі постраждали понад 100 людей і загинули ще троє в результаті роботи російської ППО, прес-секретар Путіна повідомив, що рішень про закриття пляжного сезону в Криму не приймалося.

У Путіна також нагадали Україні, що "мирна пропозиція" поки що чинна. "Мирна пропозиція Путіна щодо України поки що в силі", — заявив Пєсков.

Росія "готова продовжувати діалог з українською стороною на базі Стамбула та Мінська". При цьому кремлівський диктатор не має наміру сідати за стіл переговорів за умов української формули світу, яку підтримує майже весь світ.

Раніше "Телеграф" писав, що російський президент знову звинуватив Україну у затягуванні війни.