Корейці воюватимуть за Путіна: з'явилися деталі про домовленості Москви з Кім Чен Ином

Ці сили повинні будуть допомогти "відновити інфраструктуру" в окупованому Донецьку.

Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили на окуповані території України. Вони ніби братимуть участь у "відновлювальних роботах" на території окупованої Донецької області у липні. Про це домовилися президент Росії Володимир Путін з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Інформація з'явилась це у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 26 червня. Аналітики посилаються на південнокорейську телевізійну мережу TV Chosun.

"Пряма інженерна підтримка Північної Кореї може вивільнити російську бойову силу для операцій уздовж лінії фронту і допомогти Росії розширити військову інфраструктуру й оборонні укріплення на окупованій території України", – вважають аналітики.

ISW зазначає, що російський диктатор Володимир Путін, схоже, має намір створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з Радянським Союзом, включаючи Північну Корею і В'єтнам. Мета Кремля — сформувати основу альтернативного світового порядку.

За даними TV Chosun, Пхеньян може отримувати від рф до $115 млн щороку, якщо відправить 3-4 інженерні бригади в захоплені росіянами райони Донеччини.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Кім Чен Ин назвав РФ найчеснішим другом і соратником для КНДР, а Путіна найдорожчим другом корейського народу. Він назвав підписаний договыр "найпотужнішим" та заявив, що КНДР підтримує війну Росії проти України.