Чорний дим стелиться над містом: у Ростові горить база МВС, подробиці (відео)

Площа пожежі вже понад 700 кв.м

Ввечері, 21 червня, у Ростові загорівся склад МВС, на якому зберігалися "ресурси постачання", тобто поліцейська форма й інші речі. Пожежі надано другий ранг складності, а це означає, що є загроза поширення вогню на сусідні будівлі, як це було раніше у російському місті Твер.

Про це повідомляють різні російські ЗМІ, зокрема і пабліки у Телеграм. На відео добре видно, що масштаби пожежі вражаючі.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, на місці події нині працюють всі служби: пожежники, поліціянти та лікарі швидкої. Чи є постраждалі внаслідок інциденту наразі не відомо.

Пожежа розпочалася близько 17:00. Склад МВС розташований за адресою вул. Вятська 67В, що у місті Ростов. Нині на місці події працюють 25 одиниць техніки та 68 осіб особового складу.

Пожежу не вдається загасити через сильний вітер, повідомляють місцеві ЗМІ. Тоді як у пабліках повідомляють, що чорний дим від пожежі добре видно з усіх куточків міста. Площа пожежі вже склала понад 700 кв.м і вогонь продовжує ширитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Росії продають спортивне харчування зі слоганом про Бучу. Окупанти побудували маркетинг на горі та звірствах.