У Росії прорвало ще одну дамбу: є постраждалі та загиблі, наслідки вражають (відео)

Слідчий комітет розпочав перевірку за фактом аварії на шлюзі

Не встигли ми відійти від новин про вибухи в Росії, так в ЗМІ почали поширювати нове "лихо", яке спіткало росіян. Цього разу в Карелії прорвало чергову дамбу, де проходить Біломорсько-Балтійський канал.

Про це повідомляють російські телеграми-канали. Там зазначили, що вода накрила всі прилеглі села.

Також повідомлялось, що шестеро людей зникли безвісти, проте згодом деяких вдалось все ж відшукати. Також зруйновано близько 13 будинків.

Станом на зараз відомо, що одна людина загинула. Двох зниклих продовжують розшукувати. У росЗМІ зазначили, що помер водій екскаватора, який працював на ремонті греблі. Ще 10 людей постраждали.

Слідчий комітет розпочав перевірку за фактом аварії на шлюзі ББК у Сегезькому районі.На місці НП працюють слідчі та слідчі-криміналісти.

Також росіяни повідомляють, що перемичка була тимчасова і її планували завершити до кінця року. За інформацією Mash, там робили реконструкцію за 440 млн. рублів. Востаннє об'єкт перевіряли 17 січня. І тоді все було добре, а самі роботи розпочали ще 2022 року.

За словами очевидців, бурхливим потоком води знесло річки будинку дачного кооперативу Балтійський, що стоять біля русла. Рівень води вже впав, проте місцева влада прийняла рішення все одно провести евакуацію найближчих населених пунктів.

Зазначимо, що Біломорсько-Балтійський канал з'єднує Онезьке озеро з Білим морем. Його ввели в експлуатацію 1933 року. Загальна протяжність – 227 км, їх 37,1 км – це штучні водні шляхи, інші – річки і озера. На каналі збудовано 19 гідровузлів, шлюзи, греблі та інші гідротехнічні споруди.

Раніше "Телеграф" писав, що у п’ятницю, 26 липня, у місті Карабаш (Челябінська область, Росія) прорвало греблю Кіалімського водосховища. Люди змушені рятуватися на дахах будинків, як це відбувалося під час прориву дамби в Орську.