В России прорвало еще одну дамбу: есть пострадавшие и погибшие, последствия поражают (видео)

Следственный комитет начал проверку по факту аварии на шлюзе

Не успели мы отойти от новостей о взрывах в России, так в СМИ начали распространять новую "беду", которая настигла россиян. В этот раз в Карелии прорвало очередную дамбу, где проходит Беломорско-Балтийский канал.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы. Там отметили, что вода накрыла все села, которые находятся неподалёку.

Также сообщалось, что шесть человек пропали без вести, однако впоследствии некоторых удалось все же отыскать. Также разрушены около 13 домов.

По состоянию на сейчас известно, что один человек погиб. Двух пропавших продолжают разыскивать. В РосСМИ отметили, что умер водитель экскаватора, работавший на ремонте плотины. Еще 10 человек пострадали.

Следственный комитет начал проверку по факту аварии на шлюзе ББК в Сегежском районе. На месте ЧП работают следователи и следователи-криминалисты.

Также россияне сообщают, что перемычка была временной и ее планировали завершить до конца года. По информации Mash, там производили реконструкцию за 440 млн. рублей. Последний раз объект проверяли 17 января. И тогда все было хорошо, а сами работы приступили еще в 2022 году.

По словам очевидцев, бурным потоком воды снесло стоящие у русла реки дома дачного кооператива Балтийский. Уровень воды уже упал, однако местные власти приняли решение все равно провести эвакуацию ближайших населённых пунктов.

Отметим, что Беломорско-Балтийский канал соединяет Онежское озеро с Белым морем. Его ввели в эксплуатацию в 1933 году. Общая протяженность – 227 км, из них 37,1 км – это искусственные водные пути, другие – реки и озера. На канале построено 19 гидроузлов, шлюзы, плотины и другие гидротехнические сооружения.

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 26 июля, в городе Карабаш (Челябинская область, Россия ) прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Люди вынуждены спасаться на крышах домов, как это происходило во время прорыва дамбы в Орске.