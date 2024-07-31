Потужна пожежа та вибухи: ніч у Курській області була спекотною, горів "важливий об’єкт" (відео)
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У МО РФ вже прокоментували атаку
У ніч на середу, 31 липня, Курська область РФ була атакована безпілотниками. Внаслідок удару "на одному з об’єктів" сталася пожежа.
Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов. Подробиці публікують і низка місцевих Telegram-каналів.
"У Курському районі виникла пожежа на одному з об’єктів після атаки ЗСУ. Знаходжуся на місці разом із представниками силових структур. З’ясовую можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги", — написав він.
Російські паблики поширили відео пожежі, яка також супроводжувалася вибухами.
Водночас, російський чиновник не уточнив, на якому саме об’єкті сталася пожежа. Трохи пізніше губернатор Курської області заявив, що пожежу на місці удару нібито вдалося локалізувати.
У свою чергу, в Міністерстві оборони Росії зробили заяву з приводу атаки. Там повідомили, що в небі над Курською областю минулої ночі було збито керовану ракету "Нептун-МД". Також російська ППО, нібито, знищила 1 БПЛА у небі над регіоном.
Тим часом у місцеві паблики публікують прохання місцевих жителів.
"Не публікуйте жодних подробиць подій, які сталися цієї ночі! Не пишіть про місця та обставини! Нічого і ніде! Не допомагайте ворогам коригувати удари по наших будинках! Не можна втрачати самовладання!", — йдеться у повідомленні.
Такі дії можуть свідчити про влучення безпілотників важливий об’єкт для РФ.
Раніше "Телеграф" писав, що ніч в Україні видалася неспокійною. Вибухи лунали у кількох областях, "шахеди" проривалися на Київ.