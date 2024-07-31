Потужна пожежа та вибухи: ніч у Курській області була спекотною, горів "важливий об’єкт" (відео)

У МО РФ вже прокоментували атаку

У ніч на середу, 31 липня, Курська область РФ була атакована безпілотниками. Внаслідок удару "на одному з об’єктів" сталася пожежа.

Про це повідомив губернатор Курської області Олексій Смирнов. Подробиці публікують і низка місцевих Telegram-каналів.

"У Курському районі виникла пожежа на одному з об’єктів після атаки ЗСУ. Знаходжуся на місці разом із представниками силових структур. З’ясовую можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги", — написав він.

Російські паблики поширили відео пожежі, яка також супроводжувалася вибухами.

Кадри пожежі у Курському районі після удару

Водночас, російський чиновник не уточнив, на якому саме об’єкті сталася пожежа. Трохи пізніше губернатор Курської області заявив, що пожежу на місці удару нібито вдалося локалізувати.

У свою чергу, в Міністерстві оборони Росії зробили заяву з приводу атаки. Там повідомили, що в небі над Курською областю минулої ночі було збито керовану ракету "Нептун-МД". Також російська ППО, нібито, знищила 1 БПЛА у небі над регіоном.

Тим часом у місцеві паблики публікують прохання місцевих жителів.

"Не публікуйте жодних подробиць подій, які сталися цієї ночі! Не пишіть про місця та обставини! Нічого і ніде! Не допомагайте ворогам коригувати удари по наших будинках! Не можна втрачати самовладання!", — йдеться у повідомленні.

Такі дії можуть свідчити про влучення безпілотників важливий об’єкт для РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що ніч в Україні видалася неспокійною. Вибухи лунали у кількох областях, "шахеди" проривалися на Київ.