На Київщині сталася масштабна пожежа: загинули люди (фото)

Обставини НП встановлюються

У ніч проти вівторка, 30 липня, на території села Софіївська Борщагівка сталася пожежа. Вогонь охопив приватний будинок, у якому перебували люди.

На місце події оперативно прибули пожежники, правоохоронці та медики швидкої допомоги. На жаль, внаслідок пожежі загинуло двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Київської області.

Масштабна пожежа сталася у Софіївській Борщагівці на вулиці Пушкіна. На місце прибули рятувальники, котрі оперативно встановили, що вогонь охопив приватний будинок.

Під час ліквідації загоряння у приміщенні було виявлено тіла двох громадян, стать та особи яких встановлюються.

Масштабна пожежа

Загальна площа займання склала понад 100 квадратних метрів. У ліквідації пожежі брало участь 11 осіб особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються. За цим фактом проводиться всебічне розслідування.

Пожежа виникла на території Софіївської Борщагівки

Нагадаємо, що на початку липня у Києві сталася пожежа у ЖК "Республіка" у Голосіївському районі. За інформацією пожежників, спалахнув утеплювач і вогонь поширився на веранду багатоповерхівки.

Однак у мережі стверджували спочатку, що вибухнув генератор на одній із відкритих терас квартир, а пізніше додали, що не генератор, а акумулятор зарядної станції. На кадрах з місця було видно масштабне задимлення та вогонь.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві невідомі спалили евакуаційний бус Третьої штурмової бригади. Автомобіль стояв на парковці та чекав на ремонт.