Мощный пожар и взрывы: ночь в Курской области была жаркой, горел "важный объект" (видео)

В МО РФ уже прокомментировали атаку

В ночь на среду, 31 июля, Курская область РФ была атакована беспилотниками. В результате удара "на одном из объектов" произошел пожар.

Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. Подробности публикуют и ряд местных Telegram-каналов.

"В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги", — написал он.

Российские паблики распространили видео пожара, который также сопровождался взрывами.

Кадры пожара в Курском районе после удара

В то же время российский чиновник не уточнил, на каком именно объекте произошел пожар. Чуть позже губернатор Курской области заявил, что пожар на месте удара якобы удалось локализовать.

В свою очередь в Министерстве обороны России сделали заявление по поводу атаки. Там сообщили, что в небе над Курской областью минувшей ночью была сбита управляемая ракета "Нептун-МД". Также российская ПВО, якобы, уничтожила 1 БПЛА в небе над регионом.

Тем временем в местные паблики публикуют просьбу к местным жителям.

"Не публикуйте никаких подробностей событий, которые произошли этой ночью! Не пишите о местах и обстоятельствах! Ничего и нигде! Не помогайте врагам корректировать удары по нашим домам! Нельзя терять самообладание!", — говорится в сообщении.

Такие действия могут свидетельствовать о попадании беспилотников важный объект для РФ.

Ранее "Телеграф" писал что, ночь в Украине выдалась неспокойной. Взрывы звучали в нескольких областях, "шахеды" прорывались на Киев.