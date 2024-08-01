Він нагадав про винагороду, яку можна отримати за нібито знищення літака

У четвер, 1 серпня, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував отримання Україною американських винищувачів. Він каже, що прибуття F-16 в Україну не вплине на динаміку подій на фронті.

Пєсков додав, що літаки збиватимуться і знищуватимуться. Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА.

"Постачання Україні F-16 не зможуть значно вплинути на динаміку подій на фронті: літаки збиватимуться і знищуватимуться", – сказав Пєсков.

Прессекретар також нагадав, що за західні винищувачі F-16, які поставили Україні, можна нібито отримати винагороду у разі їх знищення. І сказав, що Україна немає "жодної чарівної таблетки та панацеї" та "повинна це усвідомлювати".

"Телеграф" вже писав, що російським окупантам обіцяли виплатити по 15 млн рублів за знищення бойових літаків F-15 або F-16.

Отримання F-16

Україна отримала першу партію винищувачів F-16, яку союзники обіцяли поставити до кінця липня. Зазначається, що трансфер був ускладнений логістичними затримками та мовними бар’єрами. Згідно з інформацією джерел агенції Bloomberg, кількість літаків невелика. Також за словами співрозмовників видання, незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, яких навчали літати на F-16, одразу використовувати передані винищувачі, чи на це піде додатковий час.

Також "Телеграф" вже розповідав, що Україна могла не лише отримати перші літаки F-16, а й уже випробувати їх у бойових умовах. Це, ймовірно, сталося під час російської атаки у ніч проти 31 липня.