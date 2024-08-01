Он напомнил о вознаграждении, которое можно получить за якобы уничтожение самолета

В четверг, 1 августа, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал получение Украиной американских истребителей. Он говорит, что прибытие F-16 в Украину не отразится на динамике событий на фронте.

Песков добавил, что самолеты будут сбиваться и уничтожаться. Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА.

"Снабжение Украины F-16 не смогут значительно повлиять на динамику событий на фронте: самолеты будут сбиваться и уничтожаться", – сказал Песков.

Пресс-секретарь также напомнил, что за поставленные Украине западные истребители F-16 можно якобы получить вознаграждение в случае их уничтожения. И сказал, что Украина не имеет "никакой волшебной таблетки и панацеи" и "должна это осознавать".

Телеграф уже писал, что российским оккупантам обещали выплатить по 15 млн рублей за уничтожение боевых самолетов F-15 или F-16.

Получение F-16

Украина получила первую партию истребителей F-16, которую союзники обещали поставить до конца июля. Отмечается, что трансфер был затруднен логистическими задержками и языковыми барьерами. Согласно информации источников агентства Bloomberg, количество самолетов невелико. Также по словам собеседников издания, непонятно, смогут ли украинские пилоты, которых учили летать на F-16, сразу использовать переданные истребители или уйдет на это дополнительное время.

Также "Телеграф" уже рассказывал, что Украина могла не только получить первые самолеты F-16, но и испытать их в боевых условиях. Это, вероятно, произошло во время российской атаки в ночь на 31 июля.