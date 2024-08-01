Дим бачили за кілометри: в Омську спалахнув один із найбільших російських НПЗ (відео)

Про причину пожежі не повідомляється

У четвер, 1 серпня, в російському Омську сталася чергова велика пожежа. Цього разу спалахнув місцевий нафтопереробний завод.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, на Омському НПЗ спалахнула установка АВТ-10. Площа пожежі складала 300 кв. м.

У пресслужбі нафтозаводу повідомили, що вогонь виявила автоматична система пожежної безпеки підприємства. Там стверджують, що спалахнуло допоміжне обладнання насосної.

Водночас у МНС РФ підтвердили інформацію про пожежу на нафтозаводі в Омську. Для ліквідації загоряння у приміщеннях насосної по тривозі підняли 45 осіб особового складу пожежної служби міста та 16 одиниць спецтехніки.

Пізніше в пресслужбі заводу повідомили, що засоби автоматизованого пожежогасіння, що спрацювали, і пожежна служба оперативно локалізували загоряння. Там також зазначили, що постраждалих немає, а НПЗ "продовжує роботу у штатному режимі". Як стверджують місцеві ЗМІ, події не пов’язані з диверсіями чи підпалом.

Омськ на карті

Як відомо, Омський нафтопереробний завод — одне з найбільших підприємств нафтопереробки у РФ. Він розташований у місті Омськ і належить компанії "Газпром нафта".

Нагадаємо, у ніч на середу, 31 липня, Курська область РФ була атакована безпілотниками. Внаслідок удару "на одному з об’єктів" сталася пожежа.