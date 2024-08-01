Дым видели за километры: в Омске загорелся один из крупнейших российских НПЗ (видео)

О причине пожара не сообщается

В четверг, 1 августа, в российском Омске произошел очередной крупный пожар. В этот раз загорелся местный нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщают местные Telegram-каналы, на Омском НПЗ загорелась установка АВТ-10. Площадь пожара составляла 300 кв. м.

В пресс-службе нефтезавода сообщили, что огонь обнаружила автоматическая система пожарной безопасности предприятия. Там утверждают, что загорелось вспомогательное оборудование насосной.

В то же время в МЧС РФ подтвердили информацию о пожаре на нефтезаводе в Омске. Для ликвидации возгорания в помещениях насосной по тревоге подняли 45 человек личного состава пожарной службы города и 16 единиц спецтехники.

Позже в пресс-службе завода сообщили, что сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализовали возгорание. Там также отметили, что пострадавших нет, а НПЗ "продолжает работу в штатном режиме". Как утверждают местные СМИ, произошедшее не связано с диверсиями или поджогом.

Омск на карте

Как известно Омский нефтеперерабатывающий завод — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в РФ. Он расположенное в городе Омск и принадлежащее компании "Газпром нефть".

Напомним, в ночь на среду, 31 июля, Курская область РФ была атакована беспилотниками. В результате удара "на одном из объектов" произошел пожар.