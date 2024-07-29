"Поїхали в Малі мститися": в Росії втекли з полігону в’язні, у мережі вже жартують

Деякі засуджені за тяжкі злочини

В Росії дев'ятеро ув'язнених, що підписали контракти з Міноборони, втекли з полігону в Корочанському районі Бєлгородської області. Деякі з них сиділи за тяжкі злочини, проте не всіх росіян це бентежить, адже головне, що "не маніяки".

Про втечу в'язнів повідомляють пропагандистські Telegram-канали. Водночас офіційно у РФ не підтверджували та не спростовували цієї інформації.

"Відповідно до орієнтування, яке надійшло до відділень поліції Росії, двоє з ув'язнених-утікачів сиділи за вбивство, троє — за нанесення тяжких тілесних пошкоджень, третій — за незаконне позбавлення волі. Решта — за більш м'якими статтями", — йдеться у повідомлені.

В'язнів, що служили та мали воювати на фронті, звати Едуард Арутунян, Ігор Болонін, Павло Мігунов, Денис Мустяков, Роман Сір і Микола Багров, Олексій Грязютін, Олександр Іванов і Олександр Касаткін.

Зазначається, що вони втекли 26 липня і можуть перебувати на території Бєлгорода або Шебекіно.

У мережі думки росіян розділились, дехто жартує про підняття демографічної ситуації та надання втікачам статусу героїв, а дехто пише, що "вбивство не стаття".

Є серед росіян і ті, хто не в захваті від цього інциденту та й взагалі, що на війну відправляють в'язнів, ще й з такими тяжкими статтями.

Окрім цього є користувачі, які жаліються на брак хороших новин зараз та на війну в цілому. Адже дехто навіть написав, що вони "правильно оцінили ризики" і їм "вистачило мізків втекти".

Водночас росіяни вже очікують заголовки про те, що "дев'ять в'язнів беруть Кремль" та питають, чи є у них зброя з собою. А також закликають жителів Бєлгорода "зустрічати асвабадітелей". Є навіть користувачі, які написала, що в Росії немає не зеків.

На тлі новин про Малі, де колона російської приватної військової компанії "Вагнер" потрапила до засади, росіяни сподіваються, що ці в'язні направились саме туди, аби помститися.

Раніше "Телеграф" писав, що мережу сколихнула хвиля мемів після розгрому російських найманців у Малі.