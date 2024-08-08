Тепер ще більше цензури: росіяни знайшли альтернативу YouTube, але радості мало

В альтернатив YouTube в Росії занадто багато мінусів

Після того як у багатьох містах Росії "ліг YouTube", у суспільстві відродився страх повного блокування сервісу. Росіяни наперед шукають альтернативні сервіси для прослуховування музики та перегляду фільмів. Але жоден із них не може повністю якісно замінити YouTube.

Російський уряд неодноразово заявляв, що повне блокування YouTube не розглядається. При цьому активно почали розвиватися альтернативні сервіси майданчика, наприклад, такі, як Rutube. "Телеграф" вивчив, що пропонують росіянам замість американського YouTube і які недоліки у цих сервісів.

Один з іноземних сервісів, який ще працює в Росії, — Twitch. Фільмів чи музики там немає, але можна дивитися стріми блогерів. Деякі зберігають записи ефірів, а деякі навпаки не роблять так, щоб залучити аудиторію на свої трансляції.

Із плюсів — різноманітність контенту російською на різну тематику. Але мінусів більше:

Спілкування з чатом, голосування за подальші дії стрімера тощо відбувається на онлайн-трансляціях. Довгі невідредаговані відео без інтерактиву дивитися вже не так цікаво.

Не всі трансляції записуються.

Якість відео, як правило, поступається змонтованим роликам для YouTube і є реклама.

Система монетизації в Росії зламана: підтримати авторів можна, але вони не зможуть вивести гроші на російський рахунок без податкового номера іншої країни.

Розкручують також і Rutube — це один із найстаріших російських відеохостингів, який був запущений ще 2006 року. Однак досягти рівня популярності YouTube так і не вдалося, адже орієнтир виключно на російськомовне населення. Крім довгих відео, як і в YouTube, є Shorts-ролики, стріми блогерів, функція онлайн-кінотеатру, трансляції спортивних матчів та інше. Загалом за контентом – повна копія YouTube.

З плюсів — монетизація для авторів та доступні шоу з телеканалів, спортивні трансляції та фільми. Але мінусів знову ж таки більше:

Є реклама.

Погана система рекомендацій на головній.

Мало відомих вітчизняних блогерів, закордонні — лише у перезаливах та відеоперекладах.

Заборонена в Україні соцмережа "Вконтакте" теж має сервіс із відео, який називається "VK Відео". Він з’явився задовго до так званого імпортозаміщення. Контент такий же, як і на YouTube, але відео іноземних авторів — це не оригінали, а перезаливання з перекладом роликів. Є розділ із фільмами, серіалами, передачами та іншими шоу, рідко можна зустріти закордонні фільми.

З мінусів: наявність реклами, рекомендації не відповідають конкретним уподобанням користувача, сервіс ігнорує авторське право та пропускає чужі відео та навіть неліцензійні фільми.

Дзен Відео – ще одна платформа, яку росіяни намагаються використати замість YouTube. Публікувати можна лише короткі вертикальні відео, на кшталт як TikTok, а канали від 100 підписників можуть запускати трансляції. Здебільшого майданчиком користуються блогери, оскільки є монетизація. Фільмів чи музики тут немає. Загалом контент балансує між історичними лекціями та порадами щодо закрутки огірків.

З мінусів — відсутність закордонного контенту навіть у перекладі, низька якість роликів, рекомендації знову ж таки ніяк не пов’язані з уподобаннями користувача, є багато реклами.

Ще один сервіс — це Boosty. Переважає платний контент, який є доступним за підписку на конкретного автора, але й безкоштовний теж є. На відміну від того ж YouTube, ця платформа пропускає контент 18+, маркуючи його відповідною плашкою. Своєрідна заміна Patreon та OnlyFans.

З плюсів немає реклами під час перегляду відео. З мінусів: більша частина контенту платна, немає рекомендацій та загальної стрічки з постами всіх, на кого підписаний користувач.

Та й Telegram теж росіяни намагаються активно використовувати у пошуках контенту. У каналах блогери часто викладають додаткові ролики чи подробиці свого життя, які транслюються на інших платформах. Канали, які публікують переважно відео, зазвичай просто перезаливають популярні ролики з інших майданчиків — авторського контенту практично немає.

З мінусів — месенджера не заточили під відеоконтент, тому рідко можна зустріти подібне. Нема рекомендацій і навіть системи монетизації.

На додаток до цього в Росії запровадили жорстку цензуру після повномасштабного вторгнення в Україну. Попри те, що це суперечить Конституції РФ, Роскомнагляд регулярно моніторить ті чи інші передачі, фільми, пісні та інше щодо "дискримінації ЗС РФ", образ влади та інших висловлювань, які здаються неприйнятними. Тільки за 2023 рік Роскомнагляд видалив із мережі 558 200 заборонених матеріалів.

Також вкрай складно росіянам слухати іноземну музику. Apple Music та інші платформи в Росії не працюють, через що користувачі зіткнулися з проблемою прослуховування улюблених пісень. Єдиний варіант – слухати композиції зарубіжних виконавців — перезалиті неофіційні пісні, які можна знайти на піратських сайтах. Понад те, з'явилася категорія "виконавці з недружніх країн". Росіянам хочуть заборонити слухати подібні композиції у публічних місцях, а за порушення хочуть штрафувати до 1 млн рублів (7 тисяч доларів). А телефони правоохоронців укомплектують спеціальною програмою "RusZam", яка розпізнаватиме заборонену музику. Її розробку доручили "Ростелекому".

"Давно час було заборонити [іноземну музику]. У нас багато своїх гарних виконавців, про яких молодь нічого не знає. Ось тепер через брак західної [музики], молодь почне слухати вітчизняного виконавця і ходити на їхні концерти", — сказав у 2023 році Михайло Мішустін, голова уряду Російської Федерації.

Також Телеграф розповідав про те, що в Україні можуть заблокувати Telegram. Нині цей месенджер є чи не головним джерелом новин для українців.