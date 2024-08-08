Теперь еще больше цензуры: россияне нашли альтернативу YouTube, но радости мало

У альтернатив YouTube в России слишком много минусов

После того как во многих городах России "лег YouTube", в обществе возродился страх полной блокировки сервисва. Россияне заранее ищут альтернативные сервисы для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Но ни один из них не может полностью качественно заменить YouTube.

Российское правительство неоднократно заявляло, что полная блокировка YouTube не рассматривается. При этом активно начали развиваться альтернативные сервисы площадки, например, такие, как Rutube. "Телеграф" изучил, что предлагают россиянам вместо американского YouTube и какие есть недостатки у этих сервисов.

Один из иностранных сервисов, который еще работает в России, — Twitch. Фильмов или музыки там нет, но можно смотреть стримы блогеров. Некоторые сохраняют записи эфиров, а некоторые наоборот этого не делают, чтобы привлечь аудиторию на свои трансляции.

Из плюсов — разнообразие контента на русском языке на разную тематику. Но минусов больше:

Общение с чатом, голосования за дальнейшие действия стримера и так далее происходит на онлайн-трансляциях. Длинные неотредактированные видео без интерактива смотреть уже не так интересно.

Не все трансляции записываются.

Качество видео, как правило, уступает смонтированным роликам для YouTube и есть реклама.

Система монетизации в России сломана: поддержать авторов можно, но они не смогут вывести деньги на российский счёт без налогового номера другой страны.

Раскручивают также и Rutube — это один из старейших российских видеохостингов, который был запущен еще в 2006 году. Однако добиться уровня популярности YouTube так и не удалось, ведь ориентир исключительно на русскоязычное население. Помимо длинных видео, как и в YouTube, есть Shorts-ролики, стримы блогеров, функция онлайн-кинотеатра, трансляции спортивных матчей и другое. В целом по контенту — полная копия YouTube.

Из плюсов — монетизация для авторов и доступные шоу с телеканалов, спортивные трансляции и фильмы. Но минусов опять же больше:

Есть реклама.

Плохая система рекомендаций на главной.

Мало известных отечественных блогеров, зарубежные — только в перезаливах и видеопереводах.

Запрещенная в Украине соцсеть "Вконтакте" тоже имеет сервис с видео, который называется "VK Видео". Он появился задолго до так называемого импортозамещения. Контент примерной такой же, как и на YouTube, но видео иностранных авторов — это не оригиналы, а перезалив с переводом роликов. Есть раздел с фильмами, сериалами, передачами и другими шоу, редко можно встретить зарубежные фильмы.

Из минусов: наличие рекламы, рекомендации не соответствуют конкретным предпочтениям пользователя, сервис игнорирует авторское право и пропускает чужие видео и даже нелицензионные фильмы.

Дзен Видео — еще одна платформа, которую россияне пытаются использовать вместо YouTube. Публиковать можно только короткие вертикальные видео, по типу как в TikTok, а каналы от 100 подписчиков могут запускать трансляции. В основном площадкой пользуются блогеры, так как есть монетизация. Фильмов или музыки здесь нет. В целом контент балансирует между историческими лекциями и советами по закрутке огурцов.

Из минусов — отсутствие зарубежного контента даже в переводе, низкое качество роликов, рекомендации опять же никак не связаны с предпочтениями пользователя, есть много рекламы.

Еще один сервис — это Boosty. Преобладает платный контент, который доступен за подписку на конкретного автора, но и бесплатный тоже есть. В отличие от того же YouTube эта платформа пропускает контент 18+, маркируя его соответствующей плашкой. Своеобразная заменя Patreon и OnlyFans.

Из плюсов — нет рекламы во время просмотра видео. Из минусов: большая часть контента платная, нет рекомендаций и общей ленты с постами всех, на кого подписан пользователь.

Ну и Telegram тоже россияне пытаются активно использовать в поисках контента. В каналах блогеры часто выкладывают дополнительные ролики или подробности своей жизни, которые не транслируют на других платформах. Каналы, которые публикуют в основном видео, обычно просто перезаливают популярные ролики с других площадок — авторского контента практически нет.

Из минусов — мессенджер не заточен под видеоконтент, поэтому редко можно встретить подобное. Нет рекомендаций и даже системы монетизации.

Вдобавок к этому в России ввели жесткую цензуру после полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на то, что это противоречит Конституции РФ, Роскомнадзор регулярно мониторит те или иные передачи, фильмы, песни и другое на предмет "дискриминации ВС РФ", оскорблений власти и других высказываний, которые кажутся неприемлемыми. Только за 2023 год Роскомнадзор удалил из сети общей сложности 558 200 запрещенных материалов.

Также крайне сложно россиянам слушать зарубежную музыку. Apple Music и другие платформы в России не работают, из-за чего пользователи столкнулись с проблемой прослушивания некогда любимых песен. Единственный вариант слушать композиции зарубежных исполнителей — перезалитые неофициальные песни, которые можно найти на пиратских сайтах.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине могут заблокировать Telegram. Сейчас этот мессенджер едва ли не главный источник новостей для украинцев.