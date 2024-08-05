"Всі заплатять свою ціну": у "Слузі народу" прокоментували блокування Telegram в Україні

Для більшості українців головним джерелом отримання інформації є соціальні мережі, серед яких впевнено лідирує Telegram

Наразі в України "немає і не буде" ресурсів і можливості для регуляції роботи месенджера Telegram. Через загрози цієї соцмережі нашій державі та прямий зв'язок з РФ, його варто заблокувати ( як колись "Вконтакте" і "Одноклассниками" — ред.,).

Таку думку висловив голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від СН Микита Потураєв. Подробицями він поділився в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я не бачу іншого варіанту, як не програти – не те, що інформаційну війну, а війну взагалі – окрім як написати достатньо простий законопроект, суть якому буде в тому, що або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває", — зауважив нардеп.

Потураєв пояснив, що 80% населення, у тому числі усі органи держвлади, користується немодерованою соцмережею, керівництво якої не вступає в комунікацією з Україною. Ба більше, є достатньо доказів, що ця соцмережа залишається афілійованою з Росією та перебуває під впливом російських спецслужб.

"Це проблема, яка буде дорого всім коштувати, і тим хто цим користується, в першу чергу. Всі заплатять свою ціну. Ціна буде високою, і дай боже, щоб у нас вистачило, чим розрахуватися за ці помилки. Бо це все помилки", — акцентував депутат.

Адже інформаційна політика та практики мають довгострокові наслідки для суспільства, і важливо діяти відповідально та прозоро. Потураєв вважає, що вирішення цієї проблеми вимагатиме комплексного підходу, включаючи законодавчі зміни, підвищення медіаграмотності та етичної відповідальності всіх учасників інформаційного простору.

Раніше "Телеграф" писав, що популярні українські Telegram-канали опублікували пости із закликом до капітуляції.