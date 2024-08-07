Вдалий піар чи знущання? Соцмережі Паралімпіади сміються зі спортсменів (відео)

Паралімпійські ігри у Парижі розпочнуться у серпні

Українська телеведуча, журналістка та блогерка Тетяна Бобрикова під час Олімпійських ігор у Парижі звернула увагу на офіційний обліковий запис Паралімпійських ігор у Тік-Тоці. Контент, який публікує цей акаунт, деякі вважають неприйнятним.

Відповідний пост Бобрикова опублікувала на своєму Tik-Tok-каналі. Журналістка поділилася деякими роликами та прокоментувала їх.

"Як вам контент офіційного акаунту Паралімпійських ігор? Що це? Вдалий піар чи невдалий гумор?" — запитує Бобрикова.

У мережі думка користувачів розділилася. Декому сподобався гумор, за допомогою якого привертають увагу до Паралімпіад. Інші вважають, що SMM-щики перебрали міру і відкрито сміються над паралімпійцями. У будь-якому випадку цей підхід приносить свої плоди. На офіційний Tik-Tok Паралімпійських ігор підписано понад 4 млн людей.

На Олімпійських іграх у Парижі не обійшлося без конфузів. Наприклад, французький стрибун із жердиною Антоні Амміраті не зумів кваліфікуватися у фінал змагань, зачепивши планку своїм причинним місцем. А українка Ярослава Магучіх просто спала під час змагань за медалі.