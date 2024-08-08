YouTube в РФ "все"? Відеохостинг "ліг" у багатьох містах, росіяни скаржаться (фото)

У мережі з’явилася інформація, що сервіс можуть заблокувати у Росії вже у вересні

Після того, як стало відомо, що Росія обмежить доступ до YouTube, сповільнивши швидкість його роботи, росіяни почали повідомляти про збої відеохостингу. Сервіс не просто сповільнений, він не працює.

Про це повідомив російський телеграм-канал BAZA. У мережі опублікували фото, що підтверджує проблеми з доступом.

У багатьох регіонах РФ не працює як мобільний додаток, так і десктопна версія. Зазначається, що не йдеться про всіх користувачів поголовно. YouTube не працює вибірково — у когось не вантажиться зовсім, у когось підвантажуються тільки Shorts (короткі відео — ред.). Є й ті, хто має доступ у відеохостинг, але з гальмуванням.

"Жодні проблеми не спостерігаються лише у тих, хто сидить на VPN", — йдеться в повідомленні.

Напередодні російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв’язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду. Цього вистачить лише на прослуховування аудіо або перегляду відео як 240 пікселів.

У мережі з’явилася інформація, що сервіс можуть заблокувати у Росії вже у вересні. Офіційних підтверджень цьому поки що немає.

У той же час у Росії можуть закрити доступ до всіх сервісів Google. Про це попередив своїх абонентів підмосковний провайдер ОНБ24.

У 2022 році Росія заблокувала сервіси Meta. За цей час кількість користувачів Instagram в країні знизилася в 5,7 рази — до 6,8 мільйона на день, а Facebook — у 6,5 рази, до 1,4 мільйона.

Однак користуватися соцмережами все ж таки можна через анонімайзер VPN, який надає доступ через трафік інших країн.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні можуть заблокувати Telegram.