Путінські козли поїхали до Північної Кореї

Для Росії таке відправлення відбувається вперше

Росія після візиту диктатора Володимира Путіна до Пхеньяна вирішила відправити в КНДР кіз. Таким чином країна, яка регулярно страждає від недоїдання, отримає близько 450 голів дрібної рогатої худоби.

Про це повідомляє Moscow Times з посиланням на Північно-Західне міжрегіональне управління Россільгоспнагляду. Тварини вирушили з Ленінградської області на північнокорейський Расон.

"За результатами ветеринарного контролю 432 кізочки та 15 козликів відправлені на адресу корейської торгової компанії. Зазначимо, що це перша партія живих тварин, експортована до Північної Кореї", — йдеться у повідомленні російського відомства.

На тлі цього у Пхеньяні повідомили, що запускають козячі ферми великої потужності у муніципалітеті Нампхо з метою забезпечити дітей безперебійним доступом до молочних продуктів.

Згідно зі звітами правозахисників Human Rights Watch, 10,7 млн із 25,9 млн осіб у Північній Кореї змушені голодувати, а у 18% дітей спостерігається порушення зростання та розвитку через хронічне недоїдання.

Жест із відправкою кіз відбувається на тлі поступового зближення Росії та КНДР, а також зміцнення їхньої військової співпраці. За даними різних джерел, Пхеньян передав на потреби російської армії від 1,6 до 5 мільйонів артилерійських снарядів, а також невідому кількість балістичних ракет. У відповідь КНДР отримала технології виготовлення супутників-шпигунів, і навіть танки і літаки.

Як повідомлялося раніше, звинувачення КНДР у тому, що вона забезпечує Росію боєприпасами, вперше прозвучали з боку Заходу в листопаді 2023 року. Але Пхеньян досі категорично заперечує це.