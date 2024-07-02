Армія КНДР в Україні: у Пентагоні пояснили, чи справді загроза реальна

У США усвідомлюють позицію КНДР

Відправку інженерних військ КНДР до РФ з метою їх підтримки російської агресії в Україні у США наразі не підтверджують. Адже немає доказів їх прибуття до Росії чи на лінію фронту.

Про це заявила заступниця речника Міноборони Сполучених Штатів Сабріна Сінгх, пише Укрінформ.

Відповідаючи на питання кореспондентів, чи бачать у Пентагоні ознаки того, що Північна Корея відправила свої війська до РФ для підтримки її війни проти України, Сінгх відповіла: "У мене немає нічого з цього приводу".

Водночас вона наголосила, що США усвідомлюють позицію режиму в КНДР, який підтримує військову агресію РФ та надає країні-агрессору різну військову підтримку. Тому уважно слідкують за взаємодією двох диктаторських країн.

Нагадаємо, що наприкінці червня Північна Корея заявила, що відправить військові будівельні та інженерні сили на окуповані території України. Планувалось, що вони ніби братимуть участь у "відновлювальних роботах" на території окупованої Донецької області у липні.

Проте КНДР бажає допомагати РФ не з дружніх мотивів перед РФ. Адже, попри тісну співпрацю країн, Північна Корея все ж таки переслідує власні цілі. І одна з них — це здобуття практичного досвіду для своїх військовослужбовців.

Раніше "Телеграф" писав, що у КНДР хочуть створити свій аналог НАТО і заговорили про "червоні лінії".