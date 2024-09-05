У Росії може зупинитися одна з найважливіших атомних електростанцій: де вона розташована (карта)

Остаточне рішення ще не ухвалено

"Росатом" розглядав варіант зупинення роботи Курської АЕС. Це безпосередньо пов’язано з проведенням ЗСУ операції в Курській області.

Зараз із чотирьох блоків АЕС працює лише один і його можуть зупинити у разі погіршення ситуації. Про це заявив глава "Росатому" Олексій Ліхачов в інтерв’ю російському телеканалу.

У "Росатомі" замислювалися про повну зупинку роботи Курської АЕС. Такий варіан розглядали фахівці держкорпорації разом із силовиками.

"Розглядався такий варіант. Ми його аналізували. І, зокрема, з представниками силових структур", — заявив Ліхачов.

У розмові з журналістами він наголосив, що Курська АЕС має дуже велике значення і відіграє важливу роль у енергопостачанні всього регіону. Саме тому на даний момент рішення про її зупинку не було прийнято.

"Курська АЕС має дуже велике значення. Відіграє важливу роль для електропостачання всього регіону. Це дуже важливо зараз, у період викликів, кризових ситуацій у Курській області. Поки що рішення про зупинку не прийнято", — повідомив глава "Росатому".

Відомо, що сьогодні із чотирьох блоків на Курській АЕС працює лише один. У разі погіршення ситуації в регіоні цей блок планують зупинити.

Що відомо про Курську АЕС і де вона знаходиться

Курська АЕС розташована в місті Курчатів Курської області РФ, за 40 км на захід від міста Курськ на березі річки Сейм. Складається вона із чотирьох блоків.

Історія цієї АЕС розпочалася у 1966 році, коли було прийнято рішення її збудувати. Вже за 11 років повністю запустили перший енергоблок. Ще три реактори було запущено до 1985 року.

П’ятий енергоблок недобудований. Його намагалися добудувати кілька разів, проте проект постійно "згортали".

По мірі вичерпання ресурсу енергоблоків Курської АЕС їхня потужність буде заміщена блоками Курської АЕС-2, яка розташована у селі Макарівка.

Нагадаємо, що американський генерал Бен Годжес називав три основні причини, чому Путін "проґавив" Курську область. І дві з них безпосередньо пов’язані із внутрішніми проблемами Кремля.

До того ж, в Україні вже зробили прогноз, як вплине операція на Курщині на ситуацію на українському фронті і чи достатньо у ворога резервів для двох гарячих ліній.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через Курськ світ може переглянути погляди на ядерну зброю. Український наступ у Курській області не лише поставив Росію у незручне становище, а й підірвав десятиліття роботи теоретиків ядерної ескалації.