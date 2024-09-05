В России может остановиться одна из самых важных атомных электростанций: где она находится (карта)

Окончательное решение еще не принято

"Росатом" рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС. Это напрямую связано с проведением ВСУ операции в Курской области.

Сейчас из четырех блоков АЭС работает только один и его могут остановить в случае ухудшения ситуации. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев в интервью российскому телеканалу.

В "Росатоме" задумывались о полной остановке работы Курской АЭС. Такой вариан рассматривали специалисты госкорпорации и силовики.

"Рассматривался такой вариант. Мы его анализировали. И в том числе с представителями силовых структур", — заявил Лихачев.

В разговоре с журналистами он подчеркнул, что Курская АЭС имеет очень большое значение и играет важную роль в энергоснабжении всего региона. Именно поэтому, на данный момент, решение о ее остановке не было принято.

"Курская АЭС имеет очень большое значение. Играет важную роль для электроснабжения всего региона. Это крайне важно сейчас, в период вызовов, кризисных ситуаций в Курской области. Пока решение об остановке не принято", — сообщил глава "Росатома".

Известно, что сегодня из четырех блоков на Курской АЭС работает всего один. При ухудшении ситуации в регионе этот блок планируют остановить.

Что известно о Курской АЭС и где она находится

Курская АЭС расположенная в городе Курчатов Курской области РФ, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм. Состоит она из четырех энергоблоков.

История этой АЭС началась в 1966 году, когда было принято решение ее построить. Уже через 11 лет полностью запустили первый энергоблок. Еще три реактора были запущены до 1985 года.

Пятый энергоблок недостроен. Его пытались достроить несколько раз, однако проект постоянно "сворачивали".

По мере исчерпания ресурса энергоблоков Курской АЭС их мощность будет замещена блоками Курской АЭС-2 в селе Макаровка.

Напомним, что американский генерал Бен Годжес называл три основные причины, почему Путин "прозевал" Курскую область. И две из них напрямую связаны с внутренними проблемами Кремля.

К тому же в Украине уже сделали прогноз, как повлияет операция на Курщине на ситуацию на украинском фронте и достаточно ли у врага резервов для двух горячих линий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за Курска мир может пересмотреть взгляды на ядерное оружие. Украинское наступление в Курской области не только поставило Россию в неловкое положение, но и подорвало десятилетия работы теоретиков ядерной эскалации.