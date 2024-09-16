Смертельна гра та загадковий "маніфест": нові подробиці нападу школяра з молотком у Челябінську (фото, відео)

Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро людей

Стали відомі нові деталі нападу школяра з російського Челябінська на своїх однокласників. Він намагався вчинити суїцид.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Зазначається, що 13-річного Романа Г., доставили до психоневрологічного диспансеру. У нього нібито спостерігається нервовий розлад і лікарі мають оцінити його стан.

Також повідомляється про нові подробиці самого нападу. За даними Telegram-каналу "База", Роман увірвався до класу за 5 хвилин до кінця уроку. За словами очевидців, він прийшов до школи у всьому чорному в середині першого уроку, проте не пішов одразу до класу, а пройшов повз і вирушив у бік туалету. Він був озброєний молотком, ножем та пневматичним пістолетом.

За кілька хвилин він із криками забіг до кабінету, де йшов урок біології і почав розмахувати молотком. Спочатку він ударив одну з дівчат по голові, потім вчительку. Після цього Роман ударив ще одну дівчинку та хлопчика, вибіг із кабінету та побіг коридором.

Вчителька отримала травми голови та перелом пальця. Попередньо вона намагалася відібрати молоток у школяра.

Постраждалі дівчата перебувають у тяжкому стані. Одна з них, 13-річна Валерія, під час нападу знепритомніла. Вона перебуває у тяжкому стані, їй зробили трепанацію черепа. Ще двоє дітей перебувають у середньому стані.

Також у мережі оприлюднили список постраждалих:

Шошина Ніна – 57 років (вчителька, на фото);

Андрій В. — 13 років;

Валерія Є. — 13 років;

Марія Р. — 13 років;

Роман Р. — 13 років.

Шошина Ніна

Також повідомляється, що кількість постраждалих внаслідок нападу могла бути набагато більшою. Один із школярів чинив Романові опір, після чого той втік.

Водночас, за словами очевидців, урятувати однокласників змогли вчителька та 13-річний Андрій. Саме він чинив опір Роману, після чого той втік із класу. Сам Андрій також постраждав і перебуває у лікарні.

Ймовірна причина нападу

За останніми даними, попередньою причиною нападу стала помста. Підліток нібито прийшов до школи розправитись із однокласницею, яка у вихідні вимазала його косметикою. Решта з цього сміялися.

Проблеми із психікою

За даними Telegram-каналу SHOT, раніше підліток вже спостерігався у психіатра та шкільного психолога. Вчителі давно помітили, що Роман веде себе дивно: погано вчиться, не спілкується з однокласниками та "в нього свій світ у голові".

"Спочатку педагоги думали, що це може бути пов’язане з насильством або проблемами в сім’ї, але версія не підтвердилася — у школяра цілком благополучні батьки. Згодом Рома ставав все більш замкнутим. Він став одягатися в чорне. Тільки після нападу на уроці біології батьки дізнались, що їхній син був учасником нової смертельно небезпечної гри для дітей та підлітків, яка поширюється через месенджери. На уроки сьогодні вранці він прийшов у масці", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що школа №68, в якій відбувся напад, була корекційною. Багато її учнів перебували на обліку у психоневрологічному диспансері.

Нова смертельна гра

Зазначається, що челябінські школи нібито було поінформовано про появу нової суїцидальної гри, учасником якої, попередньо, був 13-річний Роман. З педагогами проводили бесіди та розповідали про нову небезпечну гру, яка розповсюджується через месенджери. Силовики виявили її у липні цього року під час моніторингу та проводили перевірки, попереджаючи керівництво навчальних закладів. "Новинка" була аналогом однієї раніше забороненої в Росії гри, яка забрала життя багатьох дітей.

За даними російських пабліків, у гру можна було потрапити, записавши себе на відео з поясненням своїх мотивів. Це замінювало модерацію. Після цього школярі отримували завдання та повний доступ до інструкцій з виготовлення вибухівки, наркотиків, зброї, схем підриву, вандалізму та нападів.

"Маніфест" нападника

Повідомляється, що незадовго до нападу Роман опублікував у соцмережі "маніфест". У ньому він міркував про рабство, політику, нацизм і свободу слова. У ньому підліток зазначив, що "школу створено, щоб молоді діти ставали рабами".

Раніше "Телеграф" писав, що чорна кішка хотіла перебігти дорогу перед кортежем Путіна, але передумала це робити.