Смертельная игра и загадочный "манифест": новые подробности нападения школьника с молотком в Челябинске (фото, видео)

В результате инцидента пострадали пять человек

Стали известны новые детали нападения школьника из российского Челябинска на своих одноклассников. Он пытался совершить суицид.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Отмечается, что 13-летнего Романа Г., доставили в психоневрологический диспансер. У него якобы наблюдается нервное расстройство и врачи должны дать оценку его состоянию.

Также сообщается о новых подробностях самого нападения. По данным Telegram-канала "База", Роман ворвался в класс за 5 минут до конца урока. По словам очевидцев, он пришел в школу во всем черном в середине первого урока, однако не пошел сразу в класс, а прошел мимо и отправился в сторону туалета. Он был вооружён молотком, ножом и пневматическим пистолетом.

Через несколько минут он с криками забежал в кабинет, где шел урок биологии и начал размахивать молотком. Сначала он ударил одну из девочек по голове, потом учительницу. После этого Роман ударил еще одну девочку и мальчика, выбежал из кабинета и побежал по коридору.

Учительница получила травмы головы и перелом пальца. Предварительно, она пыталась отобрать молоток у школьника.

Пострадавшие девочки находятся в тяжелом состоянии. Одна из них, 13-летняя Валерия, во время нападения потеряла сознание. Она находится в тяжёлом состоянии, ей сделали трепанацию черепа. Ещё двое детей находятся в среднем состоянии.

Также в сети обнародовали список пострадавших:

Шошина Нина — 57 лет (учительница, на фото);

Андрей В. — 13 лет;

Валерия Е. — 13 лет;

Мария Р. — 13 лет;

Роман Г. — 13 лет.

Шошина Нина

Также сообщается, что число пострадавших в результате нападения могло быть намного больше. Один из школьников оказал Роману сопротивление, после чего тот убежал.

В то же время, по словам очевидцев, спасти одноклассников смогли учительница и 13-летний Андрей. Именно он оказал сопротивление Роману, после чего тот убежал из класса. Сам Андрей также пострадал и находится в больнице.

Вероятная причина нападения

По последним данным, предварительной причиной нападения стала месть. Подросток якобы пришел в школу расправиться с одноклассницей, которая в выходные измазала его косметикой. Остальные над этим смеялись.

Проблемы с психикой

По данным Telegram-канала SHOT, ранее подросток уже наблюдался у психиатра и школьного психолога. Учителя давно заметили, что Роман ведет себя странно: плохо учится, не общается с одноклассниками и "у него свой мир в голове".

"Сначала педагоги думали, что это может быть связано с насилием или проблемами в семье, но версия не подтвердилась — у школьника вполне благополучные родители. Со временем Рома становился всё больше замкнутым. Он стал одеваться в чёрное. Только после нападения на уроке биологии родители узнали, что их сын был участником новой смертельно опасной игры для детей и подростков, которая распространяется через мессенджеры. На уроки сегодня утром он пришёл в маске", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что школа №68, в которой произошло нападение была коррекционной. Многие ее ученики состояли на учете в психоневрологическом диспансере.

Новая смертельная игра

Отмечается, что челябинские школы якобы были информированы о появлении новой суицидальной игры, участником которой, предварительно, был 13-летний Роман. С педагогами проводили беседы и рассказывали о новой опасной игре, распространяющейся через мессенджеры. Силовики обнаружили её в июле этого года в ходе мониторинга и проводили проверки, предупреждая руководства учебных заведений. "Новинка" была аналогом одной ранее запрещенной в России игры, унесшей жизни множества детей.

По данным российских пабликов, в игру можно было попасть, записав себя на видео с объяснением своих мотивов. Это заменяло модерацию. После этого школьники получали задания и полный доступ к инструкциям по изготовлению взрывчатки, наркотиков, оружия, схемам подрыва, вандализма и нападений.

"Манифест" нападавшего

Сообщается, что незадолго до нападения Роман опубликовал в соцсети "манифест". В нем он рассуждал о рабстве, политике, нацизме и свободе слова. В нем подросток отметил, что "школа создана, чтобы молодые дети становились рабами".

Ранее "Телеграф" писал, что черная кошка хотела перебежать дорогу перед кортежем Путина, но передумала это делать.