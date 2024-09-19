Путин поставил своим войскам "дедлайн": до какой даты он требует вытеснить ВСУ из Курской области

Он требует от них еще кое-что

Российские власти поставили своей армии задачу вытеснить украинские силы из Курской области до середины октября. РФ стянула туда 37 тысяч военнослужащих.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в ВСУ. При этом РФ планировала собрать для контрнаступления в Курской области группировку войск в соотношении 5 к 1. Вероятно, на данный момент это соотношение еще не достигнуто.

Собрав 37 тысяч войск, российское командование с 10 на 11 сентября приступило к контрнаступательной операции. Ее цель — вытеснить украинские войска с занятых ими территорий.

Один из собеседников рассказал изданию, что перед российскими военными поставили задачу вытеснить наши силы со всей территории Курской области до 15 октября. До 30 октября от них требуют создать так называемую "буферную зону" на территории приграничных областей, граничащих с Россией.

Как сообщал "Телеграф", представитель комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский 18 сентября заявил, что контрнаступление России, направленное на возвращение контролируемой украинскими войсками территории в Курской области, было остановлено. Пока все под контролем.