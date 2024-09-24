Літак-"привид": у Повітряних силах спростували чутки про заліт бойового винищувача з Білорусі

Повітряну ціль спочатку розцінили як провокацію з боку Лукашенка

У Повітряних силах ЗСУ спростували інформацію про те, що навчально-бойовий літак Як-130 ВПС Білорусі 24 вересня залетів у повітряний простір України. Факт порушення повітряного простору нашої країни з території Білорусі встановлено не було.

Імовірно, була застосована радіолокаційна перешкода. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

Раніше повідомлялося про те, що нешвидкісна повітряна ціль була зафіксована на кордоні Київської та Житомирської областей. Вона нібито перетнула державний кордон з території Білорусії. За попередніми даними, це міг бути навчально-бойовий літак Як-130 ВПС Білорусі.

У повітряних силах ЗСУ цю інформацію офіційно спростували та зазначили, що Білорусь не порушувала повітряний простір України.

"Факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. Імовірно було застосовано радіолокаційну перешкоду", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що характеристики Як-130 дозволяють використовувати його як легкий штурмовик, літак-розвідник, винищувач-бомбардувальник і літак радіоелектронної боротьби.

Літак здатний нести до 3 тонн бойового навантаження (кероване і некероване ракетне і бомбове озброєння, гармати тощо) на дев'яти зовнішніх вузлах підвіски.

Нагадаємо, Telegram-канал "Білоруський Гаюн" пише, що після виведення з аеродрому "Бобруйск" 4 штурмовиків Су-25 на їхнє місце було перекинуто 2 навчально-бойові літаки Як-130. Протягом тижня літаки щонайменше 4 рази здійснювали польоти. У свою чергу штурмовики Су-25 були перекинуті на аеродром "Ліда", ближче до литовського кордону.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди дістануть ракети, які РФ одержала від Ірану. Експерт зазначив, що іранці заявляють, що це озброєння здатне вражати цілі з точністю від 3 до 10 метрів. При цьому боєголовка має вагу від 50 до 100 кг.