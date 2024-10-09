Россия вынуждена прекратить производство самого "анологовнетного" истребителя, что о нем известно

Санкции подавили поставки критического оборудования в РФ

Россия останавливает производство новейших истребителей 5-го поколения Су-57, которые в НАТО называют "Фелон". К такому шагу страну-агрессора принудили санкции, которые начали вводить западные страны 31 месяц назад.

Об этом сообщает издание The Telegraph. Именно из-за действия ограничений Россия была вынуждена прекратить производство самолетов.

"Очевидно, что российская военная промышленность сильно зависит от западных компонентов, в частности, в электронике", — пояснила Frontelligence Insight, украинская аналитическая группа.

Как пишет издание, санкции, введенные западными правительствами в начале полномасштабного вторжения России в Украину, в конечном счете подавили поставки критического оборудования в РФ, которое и используется в самолетах 5 поколения.

Двухмоторный Су-57 со способностью обходить радары стал "ответом" России на американские F-22 Raptor компании Lockheed Martin. Самолет был призван заменить старые МиГ-29 Микояна, Су-27 и их варианты на вооружении ВВС России.

"Первый полет Су-57 состоялся в 2010 году, через 20 лет после того, как в небо поднялся первый в мире истребитель-невидимка пятого поколения "Raptor". В течение следующего десятилетия работники Сухого вручную построили 10 тестовых моделей. А в 2019 году Кремль подписал контракт на 76 серийных реактивных самолетов, примерно по 50 миллионов долларов за экземпляр", — сообщает издание.

При этом, как утверждает The Telegraph, Lockheed выпускает более 150 F-35 пятого поколения в год, тогда как российский "Сухой" поставил первые 10 серийных Су-57 ВВС в 2022 году и еще 11 в 2023 году.

Вместе с этим российские ВВС из-за катастроф потеряли два Су-57 – один тестовый и один серийный. Также в июне в результате атаки украинского беспилотника по российскому Ахтубинскому государственному летно-испытательному центру на юге России был уничтожен по меньшей мере один дополнительный Су-57 на земле.

Всего в России должно оставаться около 30 самолетов Су-57. При этом треть из них – тестовые модели, у которых нет части важной электроники, что делает их непригодными для выполнения боевых задач.

Что за самолет Су-57

Су-57 – это многоцелевой истребитель, который в РФ относят к пятому поколению (самый современный тип истребителей). Хотя среди экспертов мнения по этому поводу расходятся.

Технические характеристики самолета:

Экипаж: 1 человек

Длина: 19,7 м

Размах крыла: 14 м

Высота: 4,8 м

Масса: пустого – 18,5 т; нормальная взлетная масса: из 63% топлива — 26% т; из 100% топлива — 30 т.

Максимальная скорость на высоте: 2,45 М (около 2600 км/ч), максимальная бесфорсажная скорость 2 M (примерно 2100 км/ч).

Продолжительность полета: до 5,8 часов

Практический потолок: 20 000 м

Следует отметить, что Су-57 очень сильно пиарит роспропаганда, подавая его как очередное "вундерваффе". Хотя, по сути, пока это летающий танк "Армата" — долгострой (первый макет представили в 2004 году), которого практически нет в армии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда Украина получит Mirage 2000 года. Их должны оснастить новейшим оборудованием.