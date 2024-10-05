Відомий український боксер допомагає другу Кадирова (фото)

Спортсмен вирішив спарингувати з "кадировцем"

Відомий український боксер Єгор Великовський допомагає росіянину Артуру Бетербієву готуватися до бою за титул абсолютного чемпіона світу у напівважкій вазі з іншим представником РФ Дмитром Біволом. Бетербієв є другом глави Чечні Рамзана Кадирова.

На це звернув увагу у Facebook головний редактор ua.tribuna.com Олег Щербаков. Він розкритикував Єгора, а також інших українських боксерів, які поставили лайк під постом Великовського в Instagram.

"Український боксер Єгор Великовський допомагає готуватися до бою кадировцю Артуру Бетербієву. Про це він сам з гордістю повідомив у своєму інстаграмі.

Пост вже лайкнули інші українські боксери Дмитро Митрофанов, Сергій Радченко, Федір Черкашин та інші.

Круто, молодці”, — написав Щербаков.

Бій Бетербієв — Бівол відбудеться 12 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), хоча раніше WBC був категорично проти цього бою. Раніше колишня дружина Дмитра розповіла Артуру про всі проблеми боксера зі здоров’ям. Додамо, що у цій вазі виступає український боксер Олександр Гвоздик, який може здобути чемпіонський бій по лінії WBC. "Цвях" вже програвав Бетербієву нокаутом.