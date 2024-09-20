Кадиров ніяк не заспокоїться з кібертраками: зробив чергову заяву

Кадиров продовжує піаритися на Tesla Cybertruck

Глава Чечні Рамзан Кадиров продовжує піаритися на передачі електричних позашляховиків для своїх підрозділів. Цього разу він заявив, що передав ще два Tesla Cybertruck для використання на окупованих територіях України.

Кадиров запевнив, що ці авто, нібито, допоможуть підвищити мобільність та ефективність його так званих "тік-ток" військ. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Кадирова, західні технології добре показують себе в бойових умовах, особливо завдяки своїй маневровості та зручності. Він зазначив, що Cybertruck, попри західні санкції, працює без збоїв. Віддалене відключення, за словами лідера Чечні, не торкнулося переданих ним авто, і машини функціонують стабільно. На підтвердження своїх слів він показав відео з новими пікапами.

"Кращої реклами для Кібертрака не вигадаєш. Ми то знаємо, яким має бути їх застосування", — похизувався Кадиров.

Нагадаємо, кілька місяців тому глава Чечні похвалився, що випробував пікап Tesla Cybertruck, який, за його словами, подарував йому особисто Ілон Маск. Тоді він повідомив, що на авто було встановлено кулемет і його, нібито, збиралися використовувати на окупованих територіях України.

Пізніше Рамзан Кадиров звинуватив Маска в тому, що той віддалено "відключив" Cybertruck, після чого машину довелося відбуксирувати з фронту. На його думку, Ілон Маск вчинив "не по-чоловічому". Такий вчинок мільярдера глава Чечні назвав "негарним".

Раніше "Телеграф" писав, що дочки Кадирова таємно літали в Європу під іншим прізвищем на батьковому літаку. Використання підроблених документів та приватних літаків дозволили родині Кадирова обходити санкції.