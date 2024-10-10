Кадыров предложил отправлять на войну всех нарушителей закона

В соцсетях уже разнесли его заявления

Кадыров предложил отправлять нарушителей правопорядка на войну в Украину. Эта идея у "лидера" Чечни возникла на совещании с командирами и начальниками силового блока Чеченской Республики, где обсуждались вопросы общественной безопасности.

Руководитель Чечни вроде бы беспокоится поведением "проблемной молодежи", поэтому предложил радикальные методы борьбы с правонарушителями. По его словам, теперь вместо административной ответственности нарушителей будет ждать либо максимальный срок заключения, либо отправка в зону боевых действий. Об этом Кадыров написал в своем Telegram.

"Не уважаешь закон — либо за решетку на максимальный срок, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и бесшабашность", — заявил Кадыров в своем телеграмм-канале.

Глава Чечни поручил депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову взять этот вопрос под личный контроль. Он также отметил, что сейчас формируется новый полк численностью 2500 человек, так что места хватит для всех нарушителей.

Кадыров отдельно обратился к тем, кто "раздувает" тему недавнего инцидента в офисе компании Wildberries, где погибли люди. Он отрицал причастность "кадыровцев" к конфликту и предупредил, что за слова нужно отвечать.

Это заявление вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи активно комментируют предложение Кадырова часто с иронией и сарказмом. Вот несколько самых ярких реакций:

Стоит отметить, что подобные заявления Кадырова не являются чем-то новым. Ранее он уже предлагал отправлять на войну в Украину заключенных и коррупционеров.

Ранее "Телеграф" писал, что сын Кадырова установил новый рекорд. Он переплюнул даже квадроберов.