Росіяни поскаржилися на обстріл старовинної садиби під Курськом (фото)

У мережі з’явилися відповідні фотографії

У п’ятницю, 11 жовтня, стало відомо про обстріл старовинної садиби князів Барятинських, яка розташована в Курській області. Росіяни звинуватили в обстрілі Збройних сил України.

Про це повідомили російські Telegram-паблік. За даними росіян, ЗСУ нібито обстріляли садибу ракетами Himars цієї садиби.

Також повідомляється, що на території вибухнули щонайменше чотири боєголовки. Було зруйновано кілька історичних будівель ХІХ століття. У мережі опубліковано відповідне фото.

Найімовірніше, йдеться про садибу Мар’їно, яка розташована поблизу села Іванівського Рильського району Курської області. Вона була побудована в період із 1811 по 1820 роки. Цей маєток був названий на честь двох дружин князя Івана Барятинського: Марії Франциски Деттон, яка померла невдовзі після народження дочки, та Марії Федорівни Келлер.

Під час революції та Громадянської війни у Росії цей маєток було зруйновано, пізніше тут по черзі розміщувалися сільськогосподарський технікум, будинок відпочинку народного комісаріату оборони СРСР та санаторій Центрального виконавчого комітету СРСР. Під час Другої світової війни садибу намагалися знищити нацисти, але це їм не вдалося. Після війни тут був спочатку госпіталь, а потім будинок відпочинку для поранених льотчиків.

З 1950-х до початку 1990-х років тут знаходився санаторій Управління справами ЦК КПРС, а потім садиба перейшла на баланс медичного центру при уряді Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що через успіхи ЗСУ у Курщині різко впав рейтинг Путіна. Росіянам "не дуже сподобалося" вторгнення України до Курської області.