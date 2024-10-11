Россияне пожаловались на обстрел старинной усадьбы под Курском (фото)

В сети появились соответствующие фотографии

В пятницу, 11 октября, стало известно об обстреле старинной усадьбы князей Барятинских, которая расположена в Курской области. Россияне обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщили российские Telegram-паблики. По данным россиян, ВСУ якобы обстреляли усадьбу ракетами Himars эту усадьбу.

Также сообщается, что на территории взорвались минимум четыре боеголовки. Были разрушены несколько исторических зданий XIX века. В сети опубликовано соответствующее фото.

Вероятнее всего, речь идет об усадьбе Марьино, которая расположена близ села Ивановского Рыльского района Курской области. Она была построена в период с 1811 по 1820 годы. Данное имение было названо в честь двух жен князя Ивана Барятинского: Марии Франциски Деттон, которая умерла вскоре после рождения дочери, и Марии Фёдоровны Келлер.

Во время революции и Гражданской войны в России это имение было разрушено, позже тут поочередно размещались сельскохозяйственный техникум, дом отдыха народного комиссариата обороны СССР и санаторий Центрального исполнительного комитета СССР. Во время Второй мировой войны усадьбу пытались уничтожить нацисты, но им это не удалось. После войны здесь находился сначала госпиталь, а затем дом отдыха для раненых лётчиков.

С 1950-х до начала 1990-х годов тут находился санаторий Управления делами ЦК КПСС, а потом усадьба перешла на баланс медицинского центра при правительстве России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что из-за успехов ВСУ в Курщине резко упал рейтинг Путина. Россиянам "не очень понравилось" вторжение Украины в Курскую область.