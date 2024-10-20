"Стали мішенями": у Росії визнали успіх України у Чорному морі

Для російського флоту в Чорному морі справи йдуть не найкращим чином

Росіянам довелося прибрати Чорноморський флот з окупованого Криму через українські морські безпілотники. При цьому вони визнають це офіційно.

Про це розповів колишній глава "Роскосмосу" та т.зв. "сенатор" від окупованої частини Запорізької області Дмитро Рогозін в інтерв’ю російським ЗМІ. Його слова наводить Медуза.

Він зазначив, що Чорноморський флот є хорошим прикладом того, як системи озброєння розвиваються чи змінюють способи бойового застосування.

"Він був змушений змінити, по суті, свою прописку через те, що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника", — сказав Рогозін.

Як відомо, російський флот у Криму зазнавав постійних атак чи не з самого початку російського вторгнення в Україну. Через це наприкінці 2023 року більша частина військових кораблів була переміщена в безпечніші води на чорноморському узбережжі російських областей, а в окупованій частині Грузії йдуть роботи зі створення нової морської бази.

До березня 2024 року в Криму залишався лише один корабель Чорноморського флоту. У травні по ньому теж було завдано удару.

Наприкінці липня з’явилася інформація, що росіяни почали евакуювати свої військові кораблі і з Азовського моря.