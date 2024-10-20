"Стали мишенями": в России признали успех Украины в Черном море

Для российского флота в Черном море дела идут не лучшим образом

Россиянам пришлось убрать Черноморский флот из оккупированного Крыма из-за украинских морских беспилотников. При этом они признают это официально.

Об этом рассказал бывший глава "Роскосмоса" и т.н. "сенатор" от оккупированной части Запорожской области Дмитрий Рогозин в интервью российским СМИ. Его слова приводит Медуза.

Он отметил, что Черноморский флот является хорошим примером того, как системы вооружения развиваются или меняют способы боевого применения.

"Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника", — сказал Рогозин.

Как известно, российский флот в Крыму подвергался постоянным атакам чуть ли не с самого начала российского вторжения в Украину. Из-за этого в конце 2023 года большая часть военных кораблей была перемещена в более безопасные воды на черноморском побережье российских областей, а в оккупированной части Грузии идут работы по созданию новой морской базы.

К марту 2024 года в Крыму оставался лишь один корабль Черноморского флота. В мае по нему тоже был нанесен удар.

В конце июля появилась информация, что россияне начали эвакуироваться свои военные корабли и с Азовского моря.