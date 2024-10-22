В українському небі можуть з’явитись пілоти КНДР: на чому вони можуть літати

Північнокорейські пілоти помічені у Владивостоці

У Росію з КНДР могла прибути як піхота, а й цінніші фахівці. Наприклад, Кім Чен Ин міг позичити своїх пілотів.

Інформацію про це оприлюднило видання Newsweek із посиланням на південнокорейське телебачення. У Сеулі повідомили, що до того, як Пхеньян відправив Росії свою піхоту 8 жовтня, він направив до Владивостока групу льотчиків-винищувачів.

Їхня мета перебування там поки що залишається невідомою. Ймовірно, що вони проходять навчання з управління новітніми російськими літаками.

Проте ЗМІ припускають, що через дефіцит пілотів росіяни запросили допомогу у КНДР.

Північнокорейські пілоти востаннє помічали за кордоном під час війни у В’єтнамі 1960-1975 років. Вони також брали участь у війні Судного дня в Ізраїлі у 1973 році.

Варто зазначити, що авіапарк Північної Кореї переважно складають застарілі літаки виробництва СРСР або їх китайські копії. Переважна більшість із них виготовлена у 1950-70-х роках, проте є там і близько 35 відносно сучасних МіГ-29 та 70-180 штурмовиків Су-25 (включаючи китайські аналоги Q-5). Такі літаки активно застосовуються росіянами під час вторгнення в Україну, тобто знайти "крила" для північнокорейських пілотів не буде важко.

Представники КНДР заперечують чутки про посилення військової співпраці з Росією.

"Що стосується так званої військової співпраці з Росією, наша делегація не вважає за потрібне коментувати такі безпідставні стереотипні чутки", — сказав представник КНДР в ООН Ча Сон Нам.

Як повідомлялося раніше, глава ГУР Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч піхотинців із Північної Кореї зараз навчаються на сході Росії. Далі вони братимуть участь у війні проти України на боці РФ.

Це вже викликало реакцію в Південній Кореї, яка пообіцяла вживати "поетапних заходів". При цьому в мережі з’явилася інформація, що Сеул навіть розглядає варіант відправки в Україну своїх фахівців.