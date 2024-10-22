Порівняла Україну з "невихованими собаками": що відомо про сестру лідера КНДР, яка може стати його наступницею (фото)

Женщину называют вторым лицом в КНДР

Заступниця завідувача відділу Центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон зробила скандальну заяву. Рідна сестра лідера КНДР Кім Чен Ина назвала Південну Корею та Україну "невихованими собаками, виплеканими США".

Кім Йо Чжон зараз є авторитетною фігурою у політиці Північної Кореї. Її пріоритетом зараз є інформаційна політика цієї держави. "Телеграф" розкаже більше про сестру президента КНДР Кім Чен Ина.

Що відомо про Кім Йо Чжон

Майбутній політик народилась у 1988 році в Пхеньяні. Певний час навчалась у Швейцарії разом зі своїми братами. Там активно вивчала німецьку мову та займалась балетом. Пізніше вступила у Військовий університет Кім Ір Сена.

У віці 21 рік вступила до Трудової партії Кореї. Разом з батьком, Кім Чен Іром, з'являлась на офіційних заходах. Після смерті батька почала активно працювати разом зі своїм братом, Кім Чем Ином. Вона була його менеджером: займалась графіком, логістикою та іншими організаційними питаннями.

Також Кім Йо Чжон значною мірою вплинула на імідж свого брата, створюючи образ "великого керівника". Деякі медіа навіть стали називали жінку північнокорейською "королевою піару".

Фото: Getty Images

У 2014 році Кім Йо Чжон обрали заступницею директора Департаменту пропаганди та агітації. Напрямками її роботи стала культурна та інформаційна політика КНДР. У тому числі діяльність жінки передбачала ідеологічну роботу.

Так, кар'єра Кім Йо Чжон постійно йшла вгору. Згодом вона стала керувати відділом партії, зосереджений на фінансуванні північнокорейської армії. А невдовзі — й кандидатом у члени Політбюро, органом, який ухвалює важливі рішення країни.

Фото: Getty Images

У 2018 році Кім Йо Чжон відвідала Олімпіаду-2018 у Пхьончхан, що в Південній Кореї. Вважалось, що такий крок політик зробила для того, аби послабити напругу між двома країнами. Утім, вже у 2020 році змінила свою риторику й стала критикувати владу Південної Кореї.

Фото: Getty Images

На різних самітах мала зустрічі з тодішнім президентом США Дональдом Трампом та лідером КНР Сі Цзіньпіном. Вже у 2019 році жінка отримала роботу у Верховному народному зібранні. На час хвороби брата Кім Чен Ина виконувала частину його роботи.

Фото: Getty Images

Пізніше стала членом Державної комісії у справах Північної Кореї. Зараз Кім Йо Чжон називають ймовірною наступницею Кім Чен Ина, коли він піде у відставку.

Які заяви робила Кім Йо Чжон

Кім Йо Чжон дозволяла собі різкі та образливі заяви щодо Південної Кореї. Називала владу цієї країни "наляканим собакою, яка лає" після того, як КДНР почала військові навчання. Згодом назвала Джо Байдена "старим".

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка підтримала країну-окупантку: "Ми завжди будемо стояти на одному полі бою з російською армією та народом, який бореться за гідність і честь країни, її суверенітет і безпеку".

Фото: Getty Images

Також Кім Йо Чжон зазначала, що військова техніка, яку отримує Україна від європейських країн і США "згорить і стане купою заліза проти незламного бойового духу та сили героїчної російської армії". Водночас політик критикувала надання Україні від США танків M1A2 Abrams. Вона назвала це "мерзенним кроком".

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