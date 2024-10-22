РФ залучає до війни північнокорейців: Південна Корея погрожує відповісти, а КНДР виправдовується

Серед можливих сценаріїв з боку Південної Кореї – відправка зброї для оборони та нападу

Південна Корея пообіцяла вжити "поетапних заходів" проти Північної Кореї та Росії у зв’язку з їх поглибленим військовим співробітництвом. Вона закликала КНДР негайно вивести свої війська із Росії.

Про це у вівторок, 22 жовтня, пише Yonhap News Agency. Зазначається, що Президентська Рада національної безпеки (СНБ) скликала засідання для оцінки ситуації після того, як Національна розвідка повідомила, що Північна Корея вирішила направити близько 12 000 військовослужбовців для надання допомоги Росії, а 1500 солдатів вже розгорнуто на Далекому Сході РФ.

"Уряд закликає до негайного виведення північнокорейських військ. Якщо незаконне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією продовжиться, (Південна Корея, — Ред.) не стоятиме осторонь, а рішуче відреагує у співпраці з міжнародною спільнотою ", — заявив на брифінгу заступник радника. з національної безпеки Кім Те Хе.

Високопоставлений представник президента каже, що серед можливих сценаріїв є відправка зброї для оборони та нападу.

Варто додати, що у червні поточного року Південна Корея вказала на можливість постачання зброї в Україну після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін підписали пакт про взаємну оборону.

У той же час Yonhap News Agency пише, що Північна Корея відкидає передбачуване відправлення військ для допомоги Росії в Україні, називаючи її "безпідставними чутками". А свої відносини з Москвою вона називає "законними та заснованими на співпраці".

"Що стосується так званої військової співпраці з Росією, то моя делегація не бачить необхідності коментувати подібні безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР і підірвати законні, дружні та партнерські відносини між двома суверенними державами", — заявив представник Північної Кореї. ООН під час засідання Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН з питань роззброєння та міжнародної безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що близько 11 тис. піхотинців із Північної Кореї зараз навчаються на сході Росії. Далі вони братимуть участь у війні проти України на боці РФ.

Тим часом, у Конгресі США вимагають від президента Джозефа Байдена відреагувати на використання російським режимом північнокорейських військових в Україні. Білий дім має визнати це "червоною лінією" для США та НАТО.