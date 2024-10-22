Південна Корея планує відреагувати на війська КНДР в Україні: що задумав Сеул

Йдеться в першу чергу про офіцерів розвідки та спеціалістів по КНДР

Південна Корея може вжити дзеркальних заходів у відповідь на відправку військових армії КНДР (тих самих, яких вперто "не бачить" Пентагон) для участі у війні в Україні на боці російського режиму. Сеул розглядає опцію відправлення в Україну своїх військових та представників розвідки, а також надання Україні летального озброєння.

Про це пише видання Newsweek із посиланням на південнокорейські газети. Зазначається, що раніше Південна Корея надавала Україні виключно гуманітарну та нелетальну допомогу, але тепер це може змінитися.

Представник розвідки Південної Кореї підтвердив ЗМІ, що уряд та військові розглядають плани відправити в Україну "деяку кількість персоналу". При цьому йдеться в першу чергу про офіцерів розвідки, які спеціалізуються на КНДР, а також військових експертів з тактики Корейської народної армії. В Україні південнокорейські військові спеціалісти надаватимуть послуги перекладу та братимуть участь у допитах взятих у полон північнокорейських солдатів. Також Збройні сили України будуть отримувати консультації щодо військової тактики, доктрини та операцій КНДР.

Міністерство оборони Південної Кореї зі свого боку на брифінгу 21 жовтня підтвердило, що розглядає опцію відправки Україні летального озброєння. До цього Сеул надавав Україні виключно нелетальну допомогу.

Зазначимо, ми вже писали, що відправка північнокорейських військових на фронт в Україні може стати серйозною проблемою для так званого "президента" Росії Володимира Путіна. Це може призвести до загострення відносин між Росією та Південною Кореєю — однією з найсильніших військових держав світу.

Як писав "Телеграф", у Конгресі США вимагають від президента Джозефа Байдена зреагувати на використання російським режимом північнокорейських військових в Україні. Білий дім повинен визнати це "червоною лінією" для США і НАТО.

Майже 11 тис. піхотинців з Північної Кореї нині навчаються на сході Росії. Надалі вони візьмуть участь у війні проти України на стороні РФ. Нагадаємо, раніше про безпосередню участь КНДР у війні з Україною заявляв президент України Володимир Зеленський.