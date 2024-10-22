У мережі виявили новий доказ присутності солдатів із КНДР у Росії (відео)

Росія та Північна Корея підписали договір, схожий на військовий союз

З’явилося ще одне підтвердження присутності військових із Північної Кореї у Росії. Солдат з регулярних збройних сил КНДР помітили у військовій частині російського Приморського краю.

На опублікованому відео дійсно видно казармовий комплекс і чоловіків у військовій формі, які стоять біля нього. "Приїхали з Північної Кореї красунчики-союзники. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться", — каже автор відео якутською мовою. Про це заявляють у Telegram-каналі ASTRA.

Повідомляється, що у селі Сергіївка Приморського краю було зафіксовано прибуття північнокорейських солдатів на військову базу. Військовому вдалось зафіксувати це на відео.

Солдат із КНДР помітили у селі Сергіївка Приморського краю

Telegram-канал ASTRA геолокував відео та припустив, що на кадрах видно військову частину 44980 127-ї мотострілецької дивізії у селі Сергіївка Приморського краю.

"Приїхали з Північної Кореї красунчики-союзники. Сподіваюся, війна на цьому закінчиться", — каже автор відео якутською мовою.

Зображений на відео казармовий комплекс – найновіший у Приморському краї. Він був відкритий у липні 2022 року.

У Сергіївці, ймовірно, північнокорейські військовослужбовці тренуються та отримують екіпіровку.

Крім того, 18 жовтня український Центр стратегічних комунікацій опублікував відео, на якому, як стверджують, солдати з КНДР отримують спорядження.

Автори вказували, що кадри знято на Сергіївському полігоні в Примор’ї не більше 48 годин тому.

Сергіївка розташована за 130 кілометрів від Владивостока або за 60 кілометрів від Уссурійська. Також важливим є те, що Приморський край безпосередньо межує із Північною Кореєю. Відстань від полігону до російсько-корейського кордону становить близько 200 км.

Тим часом, щоб потрапити до України, північнокорейські війська мають подолати ще близько 6500 кілометрів.

Нагадаємо, видання "Reuters" опублікувало інформацію про те, що уряд Південної Кореї підтвердив відправлення північнокорейських солдатів до Росії. У Сеулі б’ють на сполох і говорять про серйозну загрозу безпеці міжнародної спільноти.

"Північна Корея бере участь у війні в Україні та вирішила направити 12 000 військових, включаючи підрозділ спецназу. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів позапланову зустріч з питань безпеки з ключовими представниками розвідки, військових та національної безпеки, щоб обговорити участь північнокорейських військ у війні Росії проти України. Зв’язки між Росією та Північною Кореєю вийшли за межі переміщення військових постачань до фактичного відправлення військ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Південній Кореї говорять про перекидання військ КНДР в Україну. Їх уже помітили на фронті. Міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен заявив, що це є останньою ознакою поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.