Південна Корея знала все? Випливла нова інформація про війська КНДР в Україні

Стало відомо, коли Путін і Кім Чен Ин могли укласти домовленість

Влада Південної Кореї нібито заздалегідь могла знати про відправку солдатів КНДР в Україну. Домовленість про приєднання військових Північної Кореї до ЗС РФ могла бути укладена ще 19 червня поточного року під час поїздки російського президента Володимира Путіна до Пхеньяна.

Таку думку висловив директор представництва Фонду Фрідріха Наумана у Сеулі Фредерік Шпор в інтерв’ю BILD. Він зазначив, що саме на той час Путін і Кім Чен Ин підписали "договір про всеосяжне стратегічне партнерство".

"У Південній Кореї вже давно здогадувалися, що війська Кім Чен Ина незабаром будуть відправлені на бойові завдання. І в першу чергу враховуючи договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Путіним і Кімом, яке було підписано в червні", — сказав Шпор.

Він також додав, що пункт №4 містить досить великі зобов’язання щодо надання допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Південна Корея пообіцяла вжити "поетапних заходів" проти Північної Кореї та Росії у зв’язку з їх військовою співпрацею, що поглиблюється. Також вона закликає КНДР терміново вивести із Росії свої війська.