Чому КНДР воює за РФ та чи є у Плані перемоги терміни: головні заяви Зеленського після зустрічі з Остіном

У Німеччини є певний скепсис, але США можуть допомогти подолати його

На зустрічі з міністром оборони США Остіном Ллойдом президент України Володимир Зеленський обговорював не тільки План перемоги та вступ України до НАТО, а й втручання армії КНДР у війну.

Як зазначає кореспондент "Телеграфу", під час зустрічі з журналістами голова держави розповів, чи змінює Німеччина свій погляд на План перемоги та чи готова РФ до переговорів.

"Ми бачимо сьогодні консенсус більшості країн Альянсу і стриману позицію кількох країн (щодо Плану перемоги — Ред.). Ми бачимо сьогодні впевненість у Франції, підтримку Франції. Щодо реакції Німеччини, на нашу думку, в цілому, сьогодні ситуація в більшості залежить від Сполучених Штатів", — сказав Зеленський.

Головні заяви Зеленського під час зустрічі

Чи можливе отримання членства у НАТО в обмін на окуповані території

"Ми не обговорюємо це. Але вважаю, що ці вкиди в медіа не випадкові. Мабуть, такі думки у деяких партнерів можуть бути. Тому напряму вони не комунікують зі мною ці питання, але через медіа, зрозуміло, перевіряють його градус. Думаю, тут все залежить від суспільства України", — наголошує президент.

За його словами, НАТО для України — це гарантії безпеки, а запрошення під час війни — сильна позиція дипломатії. І це не залежить від РФ.

Водночас вступ до НАТО — це наступний крок дипломаті, президент наголошує, що наразі йдеться про запрошення. Але воно дається країні в міжнародно визнаних кордонах. Тобто говорити про частковий вступ без окупованих територій не вийде.

Чи є під час перемовин тиск західних лідерів щодо завершення війни

На це питання Зеленський жартома сказав: "З роками в цілому у людей вище тиск (посміхається). Але ж в наших силах слідкувати за цим процесом і бути в достатньо сильній позиції України".

Що таке завершення гарячої фази війни

"Дипломатія. Будь-які перемовини, я вважаю, що це — інша стадія війни. Це не значить, що немає оборонних дій. Не значить, що немає наступальних дій. Але в будь-якому випадку, коли здійснюються дипломатичні кроки — це веде до завершення гарячої стадії війни", — каже президент.

Тобто, він пояснює, що в такому випадку Україна не атакує енергетику РФ і вона теж, тут йдеться вже про зменшення градуса війни. І це питання стосується усіх об'єктів: цивільних та військових.

Яка позиція Німеччини щодо нашого членства в НАТО

"Німеччина друга за підтримкою. Я всі речі говорю так, як я їх бачу, а не так, як вигідно комусь. Але те, що німецька сторона має скепсис щодо нашого вступу в НАТО — це факт", — наголошує Зеленський.

Він додає, що наразі оцінка Плану перемоги стала більш м'яка, але у питанні вступу до НАТО є страх реакції РФ і ескалації війни. І тут, на думку президента, мають допомогти інші партнери і США, тобто впевнене "Так" штатів може переконати інших.

Як відреагували кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп на План перемоги

"У мене була хороша зустріч з Трампом. Максимально позитивна. І я радий цьому. У мене була вже не перша і дуже хороша зустріч з Гарріс. І я не хочу порівнювати ці зустрічі", — сказав Зеленський.

Про ядерну зброю та План перемоги

"Мої меседжі дуже чіткі. Ми дійсно свого часу віддали всю нашу ядерну зброю. Це було багато років тому. Ми повинні були обмінятися на НАТО. Це моя думка. Я поділився нею з Байденом і з Трампом. Ось чому я сказав, що не можу зрозуміти, де справедливість по відношенню до України. Чому? Ми віддали ядерну зброю. Ми не отримали НАТО. І чи можете ви, я запитав їх, чи можете ви назвати мені інших союзників або іншу "безпекову парасольку" чи щось подібне, якісь безпекові заходи й гарантії для України, які будуть співмірні з НАТО. Ніхто не може мені сказати. Тому це мої аргументи", — пояснив Зеленський.

Водночас, за його словами, Україна не просить надати чи повернути ядерну зброю. Нашій країні потрібне НАТО, адже Україна немає зброї, яка може зупинити Путіна.

Чи дійсно План перемоги має терміни

"У Плані є терміни. Я просто сказав, що у нас є конкретно, що ми плануємо зробити за ці три місяці. І в плані є конкретні дати, коли ми вважаємо, реалізація того чи іншого пункту була б правильною для нас", — пояснює голова держави.

Він також додав, що план "Б" в України полягає у тому, щоб не дати Росії окупувати державу. А тож за зниження фінансової підтримки США, шукати нові шляхи.

Чому Північна Корея підтримує політику РФ

"Я думаю, через гроші. Я думаю, Північна Корея – дуже бідна. Вони своїх людей відправлятимуть на фронт. Чесно кажучи, ми фіксували офіцерів, технічний персонал, мені здається, на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, вони направили офіцерів через те, щоб їхні офіцери зрозуміли, що відбувається спочатку, а потім відправляти контингент. Тому що як їм керувати, як їм командувати? Я про мову. Думаю, це серйозні складнощі", — каже Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні заяви Остіна з виступу в Києві.