В украинском небе могут появиться пилоты КНДР: на чем они могут летать

Северокорейские пилоты замечены во Владивостоке

В Россию из КНДР могла прибыть не только пехота, но и более ценные специалисты. Например, Ким Чен Ын мог одолжить своих пилотов.

Информацию об этом обнародовало издание Newsweek со ссылкой на южнокорейское телевидение. В Сеуле сообщили о том, что до того, как Пхеньян отправил России свою пехоту 8 октября, он направил во Владивосток группу летчиков-истребителей.

Их цель пребывания там пока остается неизвестной. Не исключено, что они проходят обучение по управлению новейшими российскими самолетами.

Однако СМИ допускают, что из-за дефицита пилотов, россияне запросили помощь у КНДР.

Северокорейские пилоты в последний раз были замечены за рубежом во время войны во Вьетнаме 1960-1975 годов. Они также участвовали в войне Судного дня в Израиле в 1973 году.

Стоит отметить, что авиапарк Северной Кореи в основном составляют устаревшие самолеты производства СССР или их китайские копии. Подавляющее большинство из них изготовлены в 1950-70-х годах, однако есть там и около 35 относительно современных МиГ-29 и 70-180 штурмовиков Су-25 (включая китайские аналоги Q-5). Такие самолеты активно применяются россиянами во время вторжения в Украину, то есть найти "крылья" для северокорейских пилотов не составит труда.

Представители КНДР отрицают слухи об усилении военного сотрудничества с Россией.

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, наша делегация не считает нужным комментировать такие безосновательные стереотипные слухи", — сказал представитель КНДР в ООН Ча Сон Нам.

Как сообщалось ранее, глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч пехотинцев из Северной Кореи сейчас учатся на востоке России. Далее они будут принимать участие в войне против Украины на стороне РФ.

Это уже вызвало реакцию в Южной Корее, которая пообещала принимать "поэтапные меры". При этом в сети появилась информация, что Сеул даже рассматривает вариант с отправкой в Украину своих специалистов.