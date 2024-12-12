"Чорний лебідь" для Путіна. Хто змете владу Кремля і стане новим царем

Порожній холодильник вже не витримує конкуренцію з телевізором

У Росії на війну, внутрішню безпеку та закриті статті йде 71% витрат бюджету. Тому вона вже не може вести повномасштабну війну в Україні і паралельно забезпечувати розвиток економіки та здійснювати соціальні видатки.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він пояснив, що хоча офіційні цифри інфляції в РФ 2025 року будуть навіть меншими за поточні, — населення зубожіє, тому в Росії є запит на силову зміну влади, а її ідеологами можуть стати російські олігархи.

— Коли [власник ПВК "Вагнер" Євген] оголосив "марш справедливості" на Москву і захопив мільйонне місто Ростов-на-Дону, я не пам'ятаю, щоб там були великі протести. Якісь люди висловлювали негатив, але все одно більшість підтримувала [заколотників]. І це індикація: якщо з'явиться "Пригожин 2.0", то з великою імовірністю цю людину підтримають, — каже економічний експерт.

На його думку, єдина проблема Росії, що протестувальники не можуть самі об'єднатись як нація, хоч би скільки мільйонів їх було. Бо звикли, що є керманич, і байдуже — хороший він чи поганий.

— І як тільки з'являється хтось, хто проявляє можливість керування — він одразу отримує необхідну підтримку, а люди починають казати: ось наш можливий цар. Російський фінансист Степан Демура 2015 року казав, що люди вірять телевізору, поки щось є в холодильнику. І попри те, що цей холодильник все ближче до точки, коли там нічого не буде, люди все одно поки не готові організуватись і влаштувати масовий протест, — вважає Іван Ус.

Але це не означає, що така людина не з'явиться, ба більше, що її не створять.

— І тут найцікавіше — певні олігархічні кола все бачать і прораховують ситуацію наперед. Вони розуміють, що концентрація на війні призводить до того, що держава змушена постійно шукати гроші і залазити в гаманці олігархів. Скільки вже було прохань до російського бізнесу скинутися і дати гроші, — нагадує економіст.

Він додав, що підвищення ключової ставки Центробанку РФ (в Україні це називають обліковою ставкою НБУ, або ставкою рефінансування. — Ред.) — це ще один сигнал, коли вже представники державних компаній, що виробляють зброю ("Ростех"), і мільярдери на кшталт Чемезова, Мордашова і Дерипаски кажуть: ми не можемо жити за постійно зростаючою ключовою ставкою.

— Вони це сприймають і протести не організовують, але я більш, аніж впевнений — на відміну від переважної більшості населення тримають у голові ідею: треба, щоб з'явився "чорний лебідь", який змете владу Путіна, як це міг зробити Пригожин.

"Пригожин 2.0" (хоч він не дуже імпонуючий імідж мав) зможе цю [владу] змести. А потім вже будуть думати, як прибрати цю людину і миритись із Заходом. Тобто ці ідеї, більш аніж напевно, є. Інше питання, що не можуть знайти таку людину, — підсумував головний консультант НІСД.

Раніше Іван Ус розповів "Телеграфу", скільки мільярдів доларів втратить Росія після втрати контролю над Сирією.