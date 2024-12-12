"Черный лебедь" для Путина. Кто сметет власть Кремля и станет новым царем

Пустой холодильник уже не выдерживает конкуренцию с телевизором

В России на войну, внутреннюю безопасность и закрытые статьи идет 71% расходов бюджета. Поэтому она уже не может вести полномасштабную войну в Украине и параллельно обеспечивать развитие экономики и осуществлять социальные расходы.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он пояснил, что хотя официальные цифры инфляции в РФ в 2025 году будут даже меньше текущих, — население обнищает, поэтому в России есть запрос на силовую смену власти, а ее идеологами могут стать российские олигархи.

— Когда [владелец ЧВК "Вагнер" Евгений] Пригожин объявил "марш справедливости" на Москву и захватил миллионный город Ростов-на-Дону, я не помню, чтобы там были большие протесты. Какие-то люди выражали негатив, но все равно большинство поддерживали [мятежников]. И это индикация: если появится "Пригожин 2.0", то с большой вероятностью этого человека поддержат, — говорит экономический эксперт.

По его мнению, единственная проблема России, что протестующие не могут сами объединиться как нация, сколько бы миллионов их ни было. Потому что привыкли, что есть вождь, и все равно — хороший он или плохой.

— И как только появляется кто-то, кто проявляет возможность управления — он получает необходимую поддержку, а люди начинают говорить: вот наш возможный царь. Российский финансист Степан Демура в 2015 году говорил, что люди верят телевизору, пока что-то есть в холодильнике. Но несмотря на то, что этот холодильник все ближе к точке, когда там ничего не будет, люди все равно пока не готовы организоваться и устроить массовый протест, — считает Иван Ус.

Но это не значит, что такой человек не появится, более того, что его не создадут.

— И тут самое интересное — определенные олигархические круги все видят и просчитывают ситуацию наперед. Они понимают, что концентрация на войне приводит к тому, что государство вынуждено постоянно искать деньги и залезать в кошельки олигархов. Сколько уже было просьб к российскому бизнесу скинуться и дать денег, — напоминает экономист.

Он добавил, что повышение ключевой ставки Центробанка РФ (в Украине это называют учетной ставкой НБУ, или ставкой рефинансирования. — Ред .) — это еще один сигнал, когда уже представители государственных компаний, производящих оружие ("Ростех") и миллиардеры вроде Чемезова, Мордашова и Дерипаски говорят: мы не можем жить по постоянно растущей ключевой ставке.

— Они это воспринимают и протесты не организуют, но я более чем уверен — в отличие от подавляющего большинства населения держат в голове идею: надо, чтобы появился "черный лебедь", который сметет власть Путина, как это мог сделать Пригожин.

"Пригожин 2.0" (хотя он не очень импонирующий имидж имел) сможет эту [власть] смести. А потом уже будут думать, как убрать этого человека и мириться с Западом. Т.е. эти идеи, более чем наверняка, есть. Другой вопрос, что не могут найти такого человека, — подытожил главный консультант НИСИ.

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