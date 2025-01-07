Ослаблення Росії чи розпад? Яке майбутнє готують Путіну США та Китай

Росія почала втрачати зовнішньополітичний вплив, каже аналітик

Декілька років тому Москва була претендентом на участь в глобальній трансформації світового порядку як держава з "першої ліги", але зараз її позиції слабшають. Особливо чітко це стало видно на тлі поразок Кремля у повномасштабній війні в Україні.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів політичний аналітик Ігар Тишкевич. Він пояснив, яка Росія потрібна світовим лідерам – США і Китаю.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Якщо Зеленський скаже Трампу "ні": три сценарії завершення війни в 2025 році".

— Путін не бреше, коли говорить, що це війна за майбутнє Росії, — каже політичний експерт. — Але майбутнє Росії як імперії, супердержави. За економічними показниками Росія — не супердержава. За технологічними, демографічними показниками — також ні. Єдиний козир, який був у Росії, це військова міць. І в 2022 році сталася цікава ситуація: до цього Росія багато говорила про Україну як про "державу 404", "failed state". Армія номер два у світі пробує йти війною на те, що з точки зору РФ є "failed state". І відгрібає!

Ігар Тишкевич каже: в такому разі або Україна не "failed state", або російська армія — не номер два і Росія — не така потужна.

— Росія почала втрачати зовнішньополітичний вплив, — вважає політолог. — Якщо вона вийде з цієї війни без картинки перемоги, яку можна показати не лише власному населенню, але і назовні, то Росія залишиться потужним регіональним гравцем, але вже не як глобальна держава. Тож для Путіна це питання виживання Росії в тому форматі, в якому вона є.

Аналітик вважає, що послаблення позицій Росії вигідне США, однак невигідний розпад РФ.

— Для Китаю те, що Росія випадає з формули трансформації світу на трьох, також вигідно. Плюс на тлі західних санкцій проти РФ є така річ як технологічна база економіки. Тобто на базі яких технологій створюється додана вартість: починаючи від науки і закінчуючи верстатами. Китай фактично прив'язує російську економіку до себе: фінансово, в торговому плані і технологічно (продукція машинобудівельної галузі йде з Китаю), — каже політолог.

За його словами, якщо раніше російська економіка базувалася на західних технологіях, то сьогодні переходить на китайські.

— Тепер повертаємось до конкуренції США та Китаю. Для США Росія потрібна цілою і для Китаю Росія потрібна слабкою, але цілою. США потрібно закінчувати цю війну і починати витягувати Росію з-під санкцій (надаючи технологічну допомогу), за п'ять хвилин до того, як Росія пройде точку неповернення в технологічній прив’язці до Китаю. А для Китаю [закінчити війну] через п'ять хвилин — після того. І для одних, і для інших закінчення війни, в принципі, вигідно, тому що Росія здає позиції. І тут питання в часі і як ці дві столиці [Вашингтон та Пекін] домовляться між собою, — підсумував Ігар Тишкевич.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Україні захистити свої інтереси в умовах біполярного світу.