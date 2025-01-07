Ослабление России или распад? Какое будущее готовят Путину США и Китай

Россия начала терять внешнеполитическое влияние, говорит аналитик.

Несколько лет назад Москва была претендентом на участие в глобальной трансформации мирового порядка как государство из "первой лиги", но сейчас его позиции ослабевают. Особенно отчетливо это стало видно на фоне поражений Кремля в полномасштабной войне в Украине.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политический аналитик Игорь Тышкевич. Он объяснил, какая Россия нужна мировым лидерам – США и Китаю.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Если Зеленский скажет Трампу "нет": три сценария завершения войны в 2025 году".

— Путин не врет, когда говорит, что это война за будущее России, — говорит политический эксперт. — Но будущее России как империи, супердержавы. По экономическим показателям Россия — не супердержава. По технологическим, демографическим показателям — тоже нет. Единственный козырь, иммевшийся у России, это военная мощь. И в 2022 году произошла интересная ситуация: до этого Россия много говорила об Украине как о "государстве 404", "failed state". Армия номер два в мире пытается идти войной на то, что с точки зрения РФ является "failed state". И выгребает!

Игорь Тишкевич говорит: в таком случае либо Украина не "failed state", либо российская армия — не номер два и Россия — не —столь мощная.

— Россия начала терять внешнеполитическое влияние, — считает политолог. — Если она выйдет из этой войны без картинки победы, которую можно показать не только собственному населению, но и наружу, Россия останется мощным региональным игроком, но уже не как глобальное государство. Для Путина это вопрос выживания России в том формате, в котором она существует.

Аналитик считает, что ослабление позиций России выгодно США, однако невыгоден распад РФ.

— Для Китая то, что Россия выпадает из формулы трансформации мира на троих, тоже выгодно. Плюс на фоне западных санкций против РФ есть такая вещь, как технологическая база экономики. То есть, на базе каких технологий создается добавленная стоимость: начиная с науки и заканчивая станками. Китай фактически привязывает российскую экономику к себе: финансово, в торговом плане и технологически (продукция машиностроительной отрасли идет из Китая), говорит политолог.

По его словам, если раньше российская экономика базировалась на западных технологиях, то сегодня переходит на китайские.

— Теперь возвращаемся к конкуренции США и Китая. Для США Россия нужна целой, и для Китая Россия нужна слабой, но целой. США нужно заканчивать эту войну и начинать вытаскивать Россию из-под санкций (оказывая технологическую помощь), за пять минут до того, как Россия пройдет точку невозврата в технологической привязке к Китаю. А для Китая [окончить войну] — пять минут спустя. И для тех, и для других окончание войны, в принципе, выгодно, потому что Россия сдает позиции. И тут вопрос во времени и как эти две столицы [Вашингтон и Пекин] договорятся между собой, — подытожил Игорь Тышкевич.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как Украине защитить свои интересы в условиях биполярного мира.