Поразка за поразкою: прем’єр Бельгії розповів про наслідки війни з Україною для Росії

Початок цьому поклав Гостомель

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час меморіальної церемонії з нагоди другої річниці широкомасштабного вторгнення РФ в Україну в Гостомелі розповів про невдачі Росії. Він вважає, що війна багато чого змінила не тільки на території нашої держави, а й у цілому світі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Під час своєї промови, він також згадав битву у Гостомелі та її вплив на хід війни.

"Росія зазнавала однієї стратегічної поразки за іншою. НАТО збільшило свою ефективність та знову стало центром колективної безпеки в Європі… Російський флот знищений. Російська зброя виявилася такою, яка не може протистояти західній", – заявив де Кроо.

За його словами, Україна не раз довела свою мужність та силу, адже відбулось багато важливих битви, зокрема і у Гостомелі, які дали змогу країні продовжувати боротьбу.

"Росіяни намагалися створити в Гостомелі плацдарм…, але вони зазнали поразки. Російська поразка в Гостомелі була початком кінця російської спроби захопити Київ", – зазначив де Кроо.

Нагадаємо, що окрім бельгійського прем'єра до Києва у другу річницю повномасштабної війни приїхали також прем’єри Канади Джастін Трюдо, Італії Джорджія Мелоні та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Приїхав також колишній прем’єр Британії Борис Джонсон.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський із Гостомелю звернувся до українців у другу річницю вторгнення РФ.